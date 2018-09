Aufgewachsen im 15. Wiener Gemeindebezirk, ist Thomas Pfandler nun wieder zurück in seiner Heimatstadt.

NÖN: Was sind Ihre neuen Aufgaben in Wien?

Pfandler: Ich arbeite jetzt als Jugend- und Kinderseelsorger der Jungen Kirche, das ist die neue Servicestelle der Erzdiözese Wien für Kinder-, Ministranten- und Jugendseelsorge. Außerdem bin ich Aushilfskaplan in der Kalvarienbergkirche im 17. Wiener Bezirk.

Wie kann man sich diese Arbeit ungefähr vorstellen?

Wir entwickeln hier im Büro am Stephansplatz neue Konzepte und Ideen für die Junge Kirche, die dann in den Regionalstellen und Pfarren umgesetzt werden. Dieses Jahr kommt zum Beispiel das Projekt „Sakramente neu entdecken“ auf uns zu. Das Ziel ist es, mehr junge Menschen anzusprechen und zur Mitarbeit zu motivieren.

Was haben Sie in Ihren vier Jahren in Hollabrunn gelernt?

Ich habe gelernt, da zu sein für die Menschen. In Hollabrunn begleitete ich Christen von der Taufe bis zum Begräbnis. Auch jetzt bin ich in der Sakramente-Vorbereitung tätig. Letztes Wochenende war ich bei einem Firmwochenende dabei und habe die Messe mit den Firmlingen gefeiert.

Welche Erfahrungen können Sie aus Hollabrunn für Ihre neue Arbeit mitnehmen?

Eine wertvolle Erfahrung war die Zusammenarbeit mit dem Familienausschuss und dem Liturgie-Team. So konnten wir den Kindergottesdienst in der Seitenkapelle neu gestalten und die „Mass & Brunch“-Messe um 11 Uhr mit anschließendem gemeinsamen Essen einführen. Familie, Kinder und Jugend anzusprechen, ist mir besonders wichtig. Das nehme ich mir mit in meine neue Arbeit.

Vermissen Sie schon etwas?

Die Alltagsroutine geht mir schon ab. Oft, um 10 Uhr vormittags, bin ich hinunter gegangen in die Pfarrkanzlei, dann haben wir Kaffee getrunken. Das ist einfach nicht mehr wiederholbar. Dafür kommt jetzt viel Neues, Spannendes auf mich zu.

Was macht eine gute Predigt aus?

Das Geheimnis ist eine gute Vorbereitung. Ich erzähle gerne Geschichten und übersetze Bibelstellen auf unser Leben. Kinder sollen mit lebensnahen Fragen angesprochen werden und brauchen die Möglichkeit, die Predigt mit unterschiedlichen Sinnen zu erleben.

Kaplan Thomas Pfandler, Jahrgang 1967, studierte Medizin und Psychologie und arbeitete als Altenbetreuer, ehe er sich 2003 zum Theologiestudium entschloss. 2010 trat er ins Priesterseminar ein. Nach seiner Priesterweihe 2014 kam er als Kaplan nach Hollabrunn, seit September arbeitet er in Wien.

Die Autorin ist Teilnehmerin des Kurses „Lokaljournalismus mit der NÖN“, der vom Verein der Freunde der Katholischen Medien Akademie (Hollabrunn) gefördert wurde.