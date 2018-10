Wegen Körperverletzung und fehlender Unterhaltszahlungen musste sich vergangene Woche eine 32-Jährige am Bezirksgericht Hollabrunn verantworten. Im Juli dieses Jahres hatte sie – schwer alkoholisiert – eine 23-Jährige im Hütterl am Teich zusammengeschlagen.

Die junge Frau war nach Mitternacht ins Lokal gekommen und hatte sich gerade etwas zu trinken geholt, als sie von der Angeklagten angepöbelt und von hinten an den Haaren gepackt wurde. „Sie hat mir gegen den Hals geschlagen. Ich habe keine Luft bekommen. Dann hat sie meinen Kopf gegen ihr Knie geschlagen“, schilderte das Opfer, das eine Jochbeinprellung und eine Gehirnerschütterung erlitt. „So etwas ist kein Bagatelldelikt“, mahnte Anwalt Gunter Österreicher.

Die 32-Jährige gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können, entschuldigte sich im Gerichtssaal für die Schläge und anerkannte ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 Euro. Aufgrund ihrer drei Vorstrafen verurteilte sie Richter Erhard Neubauer schließlich zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe und bestellte ihr einen Bewährungshelfer. Die Angeklagte nahm das Urteil an.