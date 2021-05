„Ich hab‘ Sophie Lammerhuber und Leopold Mayer vor einem Jahr gefragt, ob sie aus dem was machen können“, erklärt Stadtrat Wolfgang Scharinger, wie das Campus-Café im Hollabrunner Studentenheim zustande kam. Pünktlich zur Gastro-Öffnung wurde auch dieses eröffnet - und kann sich sehen lassen.

Liebevoll dekoriert und modern eingerichtet sind das Café und der dazugehörige Schanigarten, der sogar mit Liegestühlen ausgestattet ist. „Danke, dass du dich so gut eingearbeitet hast. Du hast viel weitergebracht“, lobte Bürgermeister Alfred Babinsky den zuständigen Stadtrat Scharinger bei der Eröffnung des Campus-Cafés.

Er dankte auch dem Geschäftsführer des Studentenheims, Leopold Mayer, der stets offen für Ideen war. „War“ deswegen, weil er ein „Auslaufmodell“ ist, wie Babinsky schmunzelnd erwähnte. Mit Anfang Juni wird seine Funktion nämlich Gregor Weislein übernehmen. Die beiden werden aber noch einige Monate gemeinsam im Einsatz sein.

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges zusammengebracht“, sagte Mayer mit Blick auf das neue Café. Es seien noch einige Projekte am Laufen, „die in die richtige Richtung weisen“. Sein Dank galt auch HTL-Direktor Wolfgang Bodei, der sich die Eröffnung nicht entgehen ließ. „Ohne ihn wäre vieles nicht möglich“, denkt Mayer an verschiedene Kooperationen.