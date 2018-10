Erika Rosenberg war vielen bis zu diesem Tag unbekannt, doch die beiden Personen, denen sie eine umfassende Biografie widmete, kennt jeder – Oskar und Emilie Schindler, das Ehepaar, das während des Holocaust so viele Menschen mit jüdischem Glauben das Leben rettete.

Die in Buenos Aires geborene Schriftstellerin (67) verband eine langjährige Freundschaft mit Emilie Schindler, über die sie den 270 Schülern erzählte. In einem Workshop widmeten sich die Jugendlichen in sieben thematisch aufbauenden Gruppen dem Leben des Ehepaars Schindlers. Rosenberg stellt dafür verschiedenstes Quellenmaterial zur Verfügung. Im Turnsaal präsentierten die Gruppen schließlich ihre Ergebnisse. „Neben der organisatorischen und fachlichen Kompetenz, die die Schüler erworben haben, war vor allem der Mut, vor so vielen Kollegen zu sprechen, bewundernswert“, resümierten die Lehrer Alexander Thomasitz und Cornelia Künstler.

Die von den Jugendlichen gestalteten Plakate werden nun im Rahmen einer Ausstellung gezeigt und sind auch an den Tagen der offenen Tür (30.11. und 1.12.) sowie am Elternsprechtag (7.12.) zu besichtigen.