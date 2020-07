Leopold Mayer

Geboren am 17. Juni 1955 in Krems | Matura an der HAK Krems | Studium der Wirtschaftspädagogik an der WU Wien | seit 1980 als Lehrer für kaufmännische Gegenstände an der HLW Hollabrunn | seit 1998 Direktor | Lehrbeauftragter am

WIFI Wien | Schulbuchautor (Projekt und Präsentation, Kommunikation, Präsentation, Rhetorik);

Hobbys: Sport (Fußball, Tennis, Laufen, Ski), Lesen, Theater,

Kabarett;

Ein Motto: Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.