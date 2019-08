„Meine Kinder waren nicht so anstrengend“, sagt Petra Esberger mit einem Lachen, als sie von der Aufzucht ihrer Schützlinge erzählt. Hauptsächlich sind es Eichhörnchen und Igel, die sie in der Gschmeidlerstraße aufpäppelt. Ein 24-Stunden-Job. „Wenn sie noch nackt sind, müssen sie alle zwei bis drei Stunden gefüttert werden – auch in der Nacht“, erzählt die Hollabrunnerin, während sie dem kleinen Hörnchen Jack den Bauch massiert, um die Verdauung anzuregen. Dieser ist seit eineinhalb Wochen bei ihr und lebt noch in seinem Nestchen in einer kleinen Transportbox im Wohnzimmer.

Im selben Raum ist „die dicke Berta“ zu finden. Der Igel kam in einem schlimmen Zustand zu der Tierpflegerin. Doch mittlerweile geht es bergauf. Draußen in einer Voliere findet sich ein weiterer pelziger Zeitgenosse: Eichhörnchen Arnie ist zwar auf einem Auge blind, klettert aber vergnügt auf den Ästen herum.

„Wildtiere selbst aufzuziehen ist zwar gut gemeint, aber es braucht sehr viel Erfahrung.“ Petra Esberger rät, auf die Hilfe von Experten zu setzen.

Während Arnie, Berta sowie die drei Hunde und Katzendame Gina zu Hause bleiben, wenn Esberger zur Arbeit in die Hollabrunner Tierklinik fährt, darf „Klein Jack“ mitkommen. Er braucht noch etwa alle fünf Stunden seine Aufzuchtmilch. Stress bereitet das dem kleinen Hörnchen nicht. „Er hat erst seine Augen aufgemacht. Er sieht noch nicht gut und hört auch noch nicht viel“, weiß die Tierpflegerin. Wird er nicht gefüttert, schläft der Eichhörnchenbursche in seiner Box. Wird er aktiver, dann bleibt er in einem Käfig zu Hause, wo er herumturnen kann. Bevor das Tier in die Voliere in den Garten zieht, wird im Wohnzimmer alles „hörnchensicher“ gemacht. Alle Kabel werden verstaut, ein mobiler Kletterbaum wird aufgestellt, die Haustiere müssen dann draußen bleiben. „So können die Hörnchen unter meiner Aufsicht machen, was sie wollen.“ Dabei lernen sie im geschützten Umfeld das Klettern.

Mit acht bis zehn Wochen, das hängt vom jeweiligen Tier ab, übersiedeln sie in den Garten. Dort klettern sie auf Äste und lernen, wie sie ihre Nestchen bauen. Wenn sie so weit sind, werden die Wildtiere zurück in die Natur entlassen. Das ist der Tierpflegerin sehr wichtig: „Es sind Wildtiere, sie gehören zurück in die Natur.“

Aber wie kommen die Wildtiere eigentlich in Esbergers „Hörnchen Hausen“ – wie ihre Facebookseite heißt? „Am Anfang noch durch meine Arbeit in der Tierklinik“, erinnert sie sich daran, dass das erste Hörnchen ein „absoluter Notfall“ war. Mittlerweile melden sich Menschen, die verletzte Wildtiere finden, privat bei Esberger. Zur Erstversorgung nimmt sie eigentlich jedes Wildtier auf. „Wir hatten auch schon einen Fuchs da“, erinnert sie sich. Allerdings nur für eine Nacht, dann wurde er in eine Pflegeeinrichtung übergeben.

Wovon die 37-Jährige dringend abrät: Versuchen, Wildtiere selbst aufzuziehen. „Das ist gut gemeint. Aber es braucht sehr viel Erfahrung.“ Darum sollten solche Findelkinder in entsprechenden Einrichtungen, wie Wildtierhilfen, abgegeben werden.

Auf Spenden angewiesen

Die Aufzucht von Jack und Co. finanziert Esberger aus eigener Tasche. Darum freut sie sich über Sachspenden ihrer Unterstützer. Wie etwa Haselnüsse für die Eichhörnchen. Firmen spenden ihr ebenfalls regelmäßig Aufzuchtmilch für ihre Schützlinge. „Sonst würd’s nicht gehen.“ Den Winter vertreibt sie sich damit, Kuschelwerke für die Tiere – Kuschelbeutel, Kletternetze oder Igelgaragen – selbst herzustellen. Aber auch hier fand die Hollabrunnerin bereits Unterstützung auf Facebook: Es gibt eine Gruppe, die Behausungen für Wildtiere filzt, strickt oder häkelt.

Ob sie sich jemals überlegt hat, keine Eichhörnchen oder Igel bei sich aufzunehmen? „Nein“, ist die klare Antwort. Denn bei allen Sorgen und Schlafentzug sei es „so schön, wenn man sie wieder raus in die Natur entlassen kann“.