Hogl-Vorstoß macht Liste Scharinger hellhörig

Mehr als 20.000 Euro pro Jahr zahlt die Stadtgemeinde an Kostenbeiträgen pro Jahr für einen barrierefreien Bahnhof an die ÖBB. Dass sich Bürgermeister Richard Hogl in der Nachbargemeinde Wullersdorf nun auf die Beine stellt und die Barrierefreiheit nicht mitfinanzieren will, machte Stadtrat Wolfgang Scharinger in Hollabrunn hellhörig.

Mit seiner Haltung („Wer anschafft, soll zahlen.“) schaffte es Hogl zuletzt auch ins ORF-Magazin „konkret“, wo er in Anwesenheit von ÖBB-Vertretern seine Sicht der Dinge darlegte. Auf einen grünen Zweig kamen die Beteiligten trotzdem nicht.

In den beiden Wullersdorfer Bahnhöfen „Hetzmannsdorf-Wullersdorf“ und „Guntersdorf“ sollen nun doch keine Lifte eingebaut werden. Stattdessen soll die Barrierefreiheit künftig durch das längst geplante Anrufsammeltaxi sichergestellt werden, das Betroffene zum nächsten barrierefreien Bahnhof bringen soll. Spätestens im Herbst 2023 soll das Taxi in Betrieb gehen.

„Es ist nachvollziehbar, die eigene Gemeindekasse zu schonen, aber warum soll Hollabrunn für alle anderen zahlen?“, fragt Scharinger und erinnert an die Kosten für die Errichtung und den Betrieb des neuen Parkdecks in Hollabrunn. „Hier haben wir durch unsere eingebrachten Anträge bereits versucht, die Kosten mit anderen Gemeinden aufzuteilen – vergeblich.“

Die Folge: mehr als 100.000 Euro, die das Gemeindebudget jährlich für den Betrieb des Parkdecks belasten, „damit Pendler aus anderen Gemeinden hier ihr Fahrzeug unterstellen können“, hadert Scharinger.

Ein alter Hut, sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky auf NÖN-Nachfrage: „Wir haben die Diskussion schon vor drei Jahren geführt.“ Sollte sein Bürgermeisterkollege hier etwas erreichen, würde sich Hollabrunn sofort anschließen, begrüßt Babinsky die Initiative. Doch aktuell sei es nun mal so, dass andere Gemeinden nicht verpflichtet sind, für ein derartiges Angebot mitzuzahlen.

Der Stadtchef ist aber auch überzeugt, dass ein Großteil der Parkdeck-Nutzer aus der eigenen Gemeinde kommt. „Mir sind das die Pendler wert.“

