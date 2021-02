Nach einem Lehrlingsevent habe sich ein Corona-Cluster gebildet, woraufhin zwei Wiener Arztpraxen vorübergehend schließen mussten, da die Mediziner Kontaktpersonen zweier Lehrlinge waren. Wie der „Kurier“ am Wochenende berichtete, soll die erwähnte Veranstaltung in Hollabrunn stattgefunden haben. Es sollen weder Abstände eingehalten noch Masken getragen worden sein, auch von Partys ist die Rede. Die Tageszeitung hat zwar sehr anonym berichtet, doch so, wie das Hotel beschrieben wurde, war anzunehmen, dass es sich um das Hollabrunner Seminarhotel handelte.

„Das war nicht bei uns“, erklärte Geschäftsführer Leopold Mayer auf NÖN-Nachfrage. Es habe im Jänner ein solcher Event zwar stattgefunden, aber: „Es war ein sehr ruhiger Kurs. Alle haben Masken getragen, das Unternehmen hat sich um die Tests, die damals noch freiwillig waren, gekümmert“, betont Mayer, dass alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen penibel eingehalten wurden und nach wie vor werden. Einen Coronafall habe es mit Sicherheit nicht gegeben.

„Eine ganz furchtbare Sache, die dem Unternehmen sehr unangenehm ist.“ Sprecher der Hofer KG

Ihm ist der Ärger anzuhören, dass sein Haus durch den Bericht der Tageszeitung nun in Verruf gekommen ist. „Wir haben wieder 150 bis 160 Leute hier im Haus“, sagt er über den Internatsbetrieb, der mit Montag gestartet hat. Jeder halte sich streng an die Regeln. „Wir sind ja selbst daran interessiert, dass hier nichts passiert“, unterstreicht Mayer.

Wie der NÖN zugetragen wurde, handelt es sich bei dem angesprochenen Unternehmen um die Lebensmittelkette Hofer. „Ja, das ist eine ganz furchtbare Sache, die dem Unternehmen sehr unangenehm ist“, bestätigt ein Sprecher. Es hätte ein Lehrlingsevent stattgefunden. „Aber in Horn, nicht in Hollabrunn.“ Dieses Training zur Persönlichkeitsbildung habe vor zwei Wochen stattgefunden, 42 Lehrlinge haben daran teilgenommen. Das Thema sei im Distance Learning nicht gut zu behandeln, darum habe sich Hofer entschieden, das Training mit Anwesenheit durchzuziehen. „Es war juristisch erlaubt“, betont der Sprecher. Es wurden Masken getragen und es wurde versucht, Abstand zu halten. „Es wurden auch Tests angeboten.“

"Keine schweren Verläufe"

Leider sei ein Jugendlicher Covid-positiv gewesen und habe sieben andere angesteckt. „Da sprechen wir von einem Cluster“, gibt er zu. Hofer habe, nachdem dies bekannt wurde, sofort sämtliche Lehrlinge und deren Eltern kontaktiert. „Gott sei Dank gab es bei den Jugendlichen keine schweren Verläufe“, sei das Unternehmen froh. Partys habe es während des Events sicher keine gegeben, aber die Jugendlichen seien nach den Trainings zusammengesessen. „Es ist sehr unangenehm. Hofer ist so bemüht, alle Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.“

Das Unternehmen, das nur etwas Gutes tun wollte, habe aus diesem Vorfall gelernt: Bis auf Weiteres werde es keine solchen Lehrlingsevents mehr geben.

Zur Verwechslung von Hollabrunn und Horn: „Wir hatten heuer auch ein Lehrlingsevent in Hollabrunn, aber da gab es keine Coronafälle“, bestätigt er den Geschäftsführer des Studentenheims.