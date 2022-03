Im Frauen-Netzwerkcafé: Viele Gesichter der Migration

Dass es in der technischen Ausstattung auch zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie noch Luft nach oben gibt, bewies das virtuelle Frauennetzwerk-Café, zu dem das AMS Hollabrunn anlässlich des Weltfrauentags geladen hatte. Für Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner war’s ein Beweis dafür, dass es wieder höchste Zeit für Präsenzveranstaltungen wird. „Ich hoffe, dass es der Sache keinen Abbruch tut.“

„Die Sache“ bezog sich auf Migration und Arbeitsmarkt – das Thema des zweistündigen Treffens, zu dem dann doch alle ihre Beiträge liefern konnten.

Die aktuelle Fluchtbewegung aus der Ukraine bot einen traurigen aktuellen Aspekt. „Migration hat viele Ursachen und Gesichter“, sprach Kirchner einleitend von einem großen Spannungsbogen.

Aus dem Frauenhaus. Christine Okresek berichtete aus dem „Tralalobe“-Haus der Frauen in Hollabrunn, das derzeit 22 erwachsene Frauen, zehn Kinder sowie eine Gruppe von zwölf unbegleiteten minderjährigen Mädchen betreut. 45 Plätze sind das Limit. Die meisten Schützlinge kommen aus Somalia, gefolgt von Syrien. Aber auch Afghanistan, Pakistan, Russland und der Irak sind vertreten.

„Die große Herausforderung ist, dass die Frauen nicht sehr lange bei uns sind“, erklärte die Leiterin. Ironie des Schicksals: Derzeit laufen die Asylverfahren so schnell ab, dass die Frauen das Haus oft nach nur einem halben Jahr wieder verlassen müssen. In dieser Zeit sei es kaum zu schaffen ein Netzwerk aufzubauen. „Für eine Orientierung ist das absolut nicht ausreichend. Wir müssen den Frauen in der kurzen Zeit Möglichkeiten eröffnen, wie ein Leben in Österreich aussehen könnte.“

Okreseks Wunsch ist es, dass es in Hollabrunn möglichst viele Orte gibt, wo sich die Frauen und Mädchen aktiv beteiligen können. Viele ziehen nach Wien, weil es dort ein besseres (Kurs-)Angebot gibt. Ein Riesendank gebühre den ehrenamtlichen Helfern.

„Sprache überbewertet“. Die aus Irland stammende und in Deutschland aufgewachsene Jeanette Moore, seit 1980 in Österreich, sprach das Problem der mangelnden Kinderbetreuungsplätze an. Das Sprachthema sei indes überbewertet, findet sie, der Fokus oft zu sehr auf die deutsche Sprache gerichtet. Dabei gehe mitunter verloren, sich richtig auszudrücken, wenn es um emotionale Dinge geht. „Fremdsprachenkenntnisse von Migrantinnen werden zu wenig beachtet“, meint Moore. „Es wäre wichtig, hier zweigleisiger zu fahren und offener zu werden.“

Oft würden auch Anerkennungsverfahren zu lange dauern, so Moore: „Man müsste den Frauen mehr vermitteln, dass sie auch zu Bildungsabschlüssen in Österreich kommen, wenn sie praktische Kenntnisse haben.“

Ähnliche Schicksale. Kornelija Haibl und Susanne Haider berichteten vom Frauenbeschäftigungsprojekt Luna in Hollabrunn. Rund ein Fünftel der Frauen hier besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft. Die Fluktuation ist hoch. Durch Gemeinsamkeiten in der Lebenssituation gebe es aber rasch ein Wir-Gefühl in der Gruppe. Wichtig sei die persönliche Motivation zur Integration. Konkret wurde die Geschichte einer russischen Schneiderin geschildert, die im Herbst 2013 vom AMS zu „Frauen für Frauen“ und von dort zu „Luna“ verwiesen wurde, wo sie als Transitmitarbeiterin in der Änderungsschneiderei begann. Die Ausbildung in Russland wurde in Österreich anerkannt. 2017 stieg sie ins Schlüsselarbeitskräfteteam auf. „Es funktioniert tadellos und sie arbeitet ständig an ihren Deutschkenntnissen“, so Haibl.

Fehlendes „Vitamin B“. Manuela Kräuter, Leiterin bei „Frauen für Frauen“, berichtete vom breiten Angebotsspektrum des Frauenberatungs- und Bildungszentrums, das ab April nicht nur in Hollabrunn, sondern auch in Stockerau Startwohnungen für Frauen anbietet. Der Bedarf an Berufsberatung sei riesengroß, den Migrantinnen fehle das sprichwörtliche „Vitamin B“. Oft wenden sich diese auch nicht direkt ans AMS oder sonstige Einrichtungen. Darum werden nun Laiendolmetscher ausgebildet, mit denen die Migrantinnen aktiv angesprochen werden.

„Wir gehen raus und holen sie ab“, so Kräuter. Neben Türkisch, Polnisch und Arabisch ist nun auch Ukrainisch, Tschechisch und Rumänisch verfügbar. Man schaue auf Inklusion und soziale Interaktion. Es gibt wöchentliche Konversationstrainings, man kommt ins Gespräch, die Frauen sollen voneinander lernen. „Oft können sie besser Deutsch, als man denkt.“

Weitere interessante Beiträge lieferten Kursleiterin Andrea Murad, AMS-NÖ-Vizechefin Sandra Kern, Judith Berger (BFI), Bettina Heinzl (Frau in der Wirtschaft), Martin Feigl (Arbeiterkammer Hollabrunn) sowie Claudia Öller, Gleichbehandlungsbeauftragte im AMS.

