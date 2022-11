Im Hofladen 14 Mal selbst bedient

Selbstbedienungs-Einrichtungen haben – wie alles – Vor- und Nachteile. Der Vorteil des Kunden ist, in Ruhe auszuwählen und die gewünschte Ware eingehend zu prüfen. Der Nachteil für den Anbieter besteht in manchen Fällen darin, dass der Kunde das Wort „Selbstbedienung“ allzu freizügig interpretiert und nichts oder zu wenig bezahlt. Genau dafür war ein in Deutschland geborener 23-jähriger bosnischer Staatsbürger am Landesgericht Korneuburg angeklagt.

Insgesamt 14 Mal soll er sich, unter anderem am 10. August dieses Jahres, in einem Hofladen in Hollabrunn selbst bedient haben und insgesamt 120 Euro schuldig geblieben sein. Ob der Schaden schon beglichen sei, wollte Richter Manfred Hohenecker von dem jungen Mann wissen.

Erst beim sechsten Versuch konnte verhandelt werden

„Ja“, so der 23-Jährige und er habe sich auch beim Besitzer es Hofladens entschuldigt. Der zog es übrigens vor, beim sechsten Versuch, diesen Fall zu verhandeln, nicht zu erscheinen. Die fünf Versuche davor hatte der 23-Jährige durch sein Nicht-Erscheinen vereitelt. Nun wurde er von der Polizei zum Gericht eskortiert.

Erntete herzlichen Dank des Verurteilten: Richter Manfred Hohenecker. Foto: Pfeiffer

Nicht unbedingt der beste Plan, um sich bei Gericht beliebt zu machen. Aufgrund dieses Verhaltens und einer Vorstrafe aus dem Juli des Vorjahres wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs war der Richter gegenüber der weinerlich-reumütigen Einlassung des Angeklagten skeptisch.

Als Grund für seine Diebstähle nannte er schlicht „Hunger“. Er habe als Mindestsicherungsbezieher nicht genug Geld gehabt. Aber er sei „auf einem guten Weg, mich zu bessern“. Er habe jetzt eine eigene Wohnung und eine Jobaussicht – je nach Ausgang des Verfahrens.

Vier Monate unbedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil. Mit Arbeit hätte er gute Chancen auf eine Fußfessel, machte Hohenecker dem jungen Mann im Rahmen des Möglichen Hoffnung. Mit den Worten „Ich danke ihnen von ganzem Herzen“ nahm der 23-Jährige das Urteil an.

