Immer in Pole-Position: Neues Tanzstudio

Seit vergangenem Wochenende gibt es in der Bezirkshauptstadt ein weiteres Angebot in Sachen Fitness und Tanz – und zwar in Form des Poledance-Trends.

Das neue Studio „Pole style by Iris“ in der Aspersdorferstraße 5 in der Nähe des Shopping-Centers KaufEIN wird von Iris Mori betrieben. Die 22-Jährige aus Weitersfeld (Bezirk Horn) stolperte vor vier Jahren sozusagen über diese Trendsportart. Was sie am Poledance besonders begeistert? „Hier gibt’s die ideale Kombination aus Kraft, Flexibilität und Tanz.“

Schnell wuchs bei Iris Mori die Leidenschaft, und sogar ein Teil ihrer Wohnung wurde umgebaut, damit ihr unentbehrliches Trainingsgerät, die Pole-Stange, hineinpasst.

Kurse von Basic bis Level 8

Mori absolvierte ihre Ausbildung zur Poledance-Trainerin in Wien und Linz, zusätzlich besucht sie zurzeit einen Diplomlehrgang zur Fitnesstrainerin. In ihrem Studio in Hollabrunn bietet die junge Betreiberin ab sofort Kurse für jede Leistungsstufe, von Basic bis Level 8. Aber auch Einheiten für Dehnen und Kraft stehen am Programm.

Weiters besteht die Möglichkeit für Privatstunden. „Poledance bietet für jeden etwas“, möchte Mori alle Interessierten aufrufen, keine Scheu vor der Stange zu haben.

www.polestyle.at