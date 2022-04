Innenstadt-Großprojekt „Living City“ in den Startlöchern

Werbung

Wer erinnert sich noch an das von Planer Reinhold Frasl angekündigte innerstädtische Einkaufszentrum? Bald 15 Jahre ist das her. Frasl ist Geschichte, die Debatte um die aussterbende Innenstadt nicht. „Das Thema beschäftigt mich, seit ich in der Politik bin“, leitete Bürgermeister Alfred Babinsky am vergangenen Freitag eine Pressekonferenz im Rathaus ein. Denn mit dem Projekt „Living City“ soll es nun ernst werden.

Bereits Ende 2019 berichtete die NÖN über das Vorhaben in der Sparkassegasse mit Wohn-, Büro- und Geschäftsflächen. Eigentlich sollte es 2021 losgehen, jetzt rechnet die NÖ Friedenswerk Ges.m.b.H. mit einem Baustart im Herbst dieses Jahres.

Wir sind noch mit dem Moped durch die Sparkassegasse gefahren.“ christoph scharinger Friedenswerk-Direktor

Auf dem rund 9.000 m² großen Areal in der Sparkassegasse sollen 109 geförderte Mietwohnungen sowie Geschäfts- und Büroflächen samt überdachten Parkplätzen entstehen. „Ein schönes Projekt, mit dem wir eine Belebung der Innenstadt erreichen werden“, ist Babinsky ebenso überzeugt wie Frieden-Direktor Christoph Scharinger, der die „Living City“ in seiner Heimatstadt realisiert: „Ich komme aus einer Zeit, in der wir noch mit dem Moped durch die Sparkassegasse gefahren sind.“

Wir brauchen Bringer

Die Defelio GmbH, die Eigentümerin des Areals ist, hat dem Friedenswerk ein Baurecht eingeräumt. Großer Fokus liegt nun darauf, Interessenten für die Geschäftsflächen zu finden. Grundsätzlich sind drei konzipiert, doch will man hier möglichst flexibel sein, solange sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet.

Das „Stenzl-Haus“ bleibt in seinem Stil erhalten, das Gebäude daneben (ehemals Radda-Haus) wird abgebrochen. Für 21. April ist eine Anrainer-Info geplant. Immerhin gibt es hier knapp 30 Nachbarn mit Parteistellung, wie Stadtbaudirektor Stephan Smutny-Katschnig erklärte.

Präsentierten die Pläne im Hollabrunner Rathaus (v.l.): Architektin Julia Knötzl-Ismail, Architekt Jürgen Eicher, Direktor Christoph Scharinger (Niederösterreichisches Friedenswerk Ges.m.b.H.) sowie Bürgermeister Alfred Babinsky. Foto: NÖN

Die Bauzeit werde etwa zwei Jahre betragen. In Kooperation mit der Gemeinde werde auch ein großer öffentlicher Spielplatz errichtet, so Scharinger. Integrierte Grünflächen sind dem Friedenswerk ebenso ein Anliegen wie der Gemeinde.

„Für uns als wirtschaftliches Zentrum des westlichen Weinviertels wird dieses Projekt Motor für die weitere Entwicklung unserer Stadt sein“, meint Babinsky. Der Wohnungsmix werde sich bewusst an Bewohner aller Altersschichten sowie an Singles wie auch an Familien richten, informierte Architekt Jürgen Eicher (Knötzl ZT GmbH). Damit sollen möglichst viele Bevölkerungsgruppen die Vorteile des leistbaren, modernen Wohnens mit kurzen Wegen im Herzen der Stadt genießen können.

Wo man preislich am Ende tatsächlich landen wird, sei derzeit allerdings noch Kaffeesudlesen, räumte Scharinger ein. Fest steht: „Wir wollen dazu beitragen, das Konzept einer lebendigen Stadt im historischen Zentrum von Hollabrunn nachhaltig zu sichern.“

Bis Sommer soll das baubehördliche Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein, damit in der nächsten Fördersitzung des Landes NÖ bereits über eine Zusage für die Zuteilung von Wohnbaufördermittel entschieden werden kann.

