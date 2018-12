Bei knapp 11.800 Einwohnern verfügt Hollabrunn aktuell über zehn Kinderbetreuungsstätten und 21 Schulen. 1.551 Kinder und 1.239 Jugendliche leben laut jüngster Statistik in der Gemeinde. „Alles in allem erfolgte durch das Projekt eine Erhöhung der Lebensqualität sowie eine Förderung der Identifikation mit der Gemeinde aller Generationen“, heißt es in einem Fazit der Familie & Beruf Management GmbH.

Als familienfreundliche Maßnahmen in Hollabrunn angeführt: zentrale Still- und Wickelmöglichkeiten; die Bildungsmesse „Lange Nacht der Bildung“; das Family-Picknick; ausreichende Kleinst- und Kleinkindbetreuung; der Skaterplatz; attraktive Freizeitangebote für Familien; zentrale Informationsstellen im Rathaus rund um Familienthemen; der Ausbau barrierefreier Wege und Plätze; Informationsabende für behindertengerechtes Bauen und Umbauen; die Hollabrunn-App für Kinder und Jugendliche; der Stadtflohmarkt für Kinder- und Babysachen; das Schaffen von Räumlichkeiten für Müttertreffen.

Von gelebter Familienfreundlichkeit in der Gemeinde profitiere die lokale Wirtschaft ebenso wie die Bevölkerung. „Vor allem aber setzen familienfreundliche Gemeinden auch ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal“, meint die Familienministerin. 63 Gemeinden erhielten zudem das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“, darunter auch Hollabrunn.

„Die Bürgermeister wissen: Kinder und Familien sind die Zukunft der Gemeinde und gelebte Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für die Kommunen“, betonte Alfred Riedl. In der Kinderbetreuung, bei den Freizeitmöglichkeiten und beim Zusammenleben aller Generationen seien die Gemeinden gefordert, gemeinsam mit ihren Bürgern die lokal richtigen und notwendigen Lösungen zu finden.

Übrigens: Laut einer Studie sind die Erwerbsquote und das Bevölkerungswachstum in zertifizierten Gemeinden höher.

Wer das staatlichen Gütezeichen anstrebt, muss sich zunächst mit dem Auditprozess „familienfreundlichegemeinde“ der Familie & Beruf Management GmbH auseinandersetzen, in dem unter Beteiligung von Bürgern aller Generationen das bestehende familienfreundliche Angebot evaluiert wird und neue Maßnahmen entwickelt werden.

Bogner-Strauß: „Wenn man die Bürger in der Frage der Vereinbarkeit unterstützt und bedarfsorientierte Angebote bereitstellt, verbessert sich die Lebensqualität vor Ort und man schafft Anreize für Familien, sich anzusiedeln.“