Jetzt oder nie: "Funkys" bringen ersten Tonträger heraus

Sie waren echt mal eine Nummer, wenn man sich ansieht, mit welchen Auftritten die Hollabrunner Band „Funky“ in den 1970er-Jahren prahlen kann. Da waren der Ambros, der Danzer und der Wilfried, aber auch Dradiwabal, EAV, STS und OPUS. Sie bespielten die Wiener Arena, Open Airs in Pinkafeld und das Audimax der TU Wien.

Der Hype der Band dauerte allerdings nur bis zum Anfang der 1980er-Jahre, danach waren die legendären Jahre vorbei.

Dass die Bandmitglieder in ihren wilden Jahren keine Kinder von Traurigkeit waren, lässt sich am Cover der CD „Flashback“ ablesen. Foto: Funky, Daubinger

An diese aber hat sich „Funky“ jetzt wieder erinnert und die CD „Flashback“ mit sechs der Hits, wie „fria“ und „buglade“, die zwischen 1975 und 1977 entstanden sind, produziert. Selbstverständlich darf der Fanklassiker „ottenstein 75“ nicht fehlen.

Die NÖN sprach mit Gründungsmitglied Franz Daubinger über den Zeitpunkt der Veröffentlichung, die Bedeutung der Musik und die Zukunft von „Funky“.

NÖN: Was hat den Ausschlag gegeben, in die „gute alte“ Zeit der „Funkys“ zurückzuschauen?

Franz Daubinger: Weil wir es verabsäumt haben, in diesen Jahren, wo es wichtig gewesen wäre, einen Tonträger – Langspielplatte – aufzunehmen. Wahrscheinlich hätte das unserer musikalischen Karriere zu dieser Zeit sehr geholfen. In Insiderkreisen des Austropops waren wir die kommenden Aufsteiger. Außerdem haben die Gründungsmitglieder – Johann Placho, Peter Loy, Günter Tröger und ich – bereits fast sieben Jahrzehnte auf dem Buckl. Also jetzt oder nie.

Bedeutet Musik heute etwas anderes für Sie als in den 1970ern?

Daubinger: Natürlich. Damals war Musik machen dürfen und können gelebte jugendliche unbekümmerte Freiheit. Und wir hatten Glück, wir durften dabei sein – wunderbar. Heute wird Musik großteils digital produziert und vermarktet und das Angebot ist unüberschaubar geworden. Industriell digital produziert, wo Musiker es immer schwerer haben zu überleben und wahrgenommen zu werden.

Wird es irgendwann eine CD mit neuen Titeln geben?

Daubinger: Mal sehen. Wir hatten von 1975 bis 1978 circa 15 eigene Songs. Sechs Titel befinden sich auf der CD „Flashback“; Material wäre noch vorhanden.

Wie sieht die Zukunft von „Funky“ aus?

Daubinger: Das ist eine gute Frage. Wer weiß das schon. Vielleicht schau ma moi in de Kristallkugl.

