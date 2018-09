So findet seit Anfang September jeden Dienstag wieder ein Sportabend in den Räumlichkeiten des Veranstaltungszentrums (Josef Weisleinstraße 7, 19 bis 20 Uhr) statt. Die Teilnehme ist kostenlos und jederzeit ohne Anmeldung möglich. Spiel, Spaß, Unterhaltung genauso wie Beratung und Hilfe in dringenden Fragen gibt es jeden Montag von 16 bis 19 Uhr sowie jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr im „Spotlight“, dem Jugendcafé der jugendarbeit.07 neben dem Stadtsaal in Hollabrunn.

„Girls only“ heißt es ebendort am 18. September, 2. Oktober und 16. Oktober (jeweils Dienstag, 16 bis 18 Uhr). Zu den Mädchencafés gibt es einen kostenlosen Shuttledienst, zu dem man sich bis einen Tag vor dem Termin unter 0676-5516724 (Marlene) anmelden kann. Mädchen von 12 bis 23 Jahren erwartet ein attraktives Programm.

Am kommenden Freitag, 14.9, betreut die jugendarbeit.07 einen Infostand samt Wuzzler am Hollabrunner Wochenmarkt. Außerdem fiebern alle der Musik-Veranstaltung „Substation“ entgegen, die am Freitag, dem 28. September, mit jungen DJs und DJanes aus der Region über die Bühne geht. Ab 20 Uhr sind die Türen im Alten Schlachthof für die Besucher geöffnet.