Der Startschuss fällt mit dem Ausflug der Mädchen ins Momoland (6. bis 9. August). Anmeldungen sind noch möglich (0664-8236204, Ulli).

Am 13., 20. und 27. August ist das Jugendtreff „Spotlight“ in der Josef Weisleinstraße jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Am 21. August findet hier ein Mädchencafé statt, am Tag darauf ein Graffiti-Workshop sowie am 29. August im Anschluss an die Outdoor-Action ab 15 Uhr ein gemeinsames Grillen (ab 18 Uhr).

Außerdem stehen im August noch zwei Ausflüge am Programm: am 14.8. geht es um 15 Uhr in einen Wildtierpark, am 28. August um 11 Uhr in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Die Teilnahme ist gratis. Da Mindestalter für den Ausflug nach Mauthausen ist 14 Jahre.

Ausblick in den September: Am 14.9. ist die jugendarbeit.07 mit einem Infostand und „Wuzzler“ beim Hollabrunner Wochenmarkt vertreten (14 bis 18 Uhr). Am 28. September findet im Alten Schlachthof das Musik- und Party-Event „Substation“ statt. Wer zwischen 12 und 23 Jahren alt ist und mit seinen Sounds das Publikum begeistern möchte, kann sich bei der jugendarbeit.07 als DJ oder DJane bewerben: per Mail an marlene@menschen-leben.at oder unter