Jugendarbeiter-Bilanz: Bahnhof als Treff ist out

Nach wie vor halten sich Jugendliche im Gemeindegebiet weniger stationär an diversen Orten auf - so lautet das Resümee der jugendarbeit.07 rund um deren Leiter Mario David. War vor der Corona-Pandemie der Bahnhof ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, so treffe man dort mittlerweile nur noch vereinzelt und selten altbekannte Gruppen an. Auf Nachfrage bei den Jugendlichen halten sich diese mittlerweile bevorzugt zuhause im privaten Rahmen auf, berichten die Sozialarbeiter.

Durch die aufsuchende Arbeit gab im vergangenen Jahr Kontakt zu insgesamt 1.555 Jugendlichen (835 Burschen und 720 Mädchen) und 103 Erwachsenen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021, während der Pandemie, waren es 470 Jugendliche.

Den Jugendtreff, die im Alten Schlachthof etablierte Anlaufstelle in Hollabrunn, haben 213 Jugendliche besucht - 103 Burschen und 110 Mädchen. Im Bereich der Einzelfallhilfe gab es neun Kontakte im persönlichen Setting (acht Mädchen). Dem stehen 145 Kontakten im Online-Setting gegenüber (8 Burschen, 137 Mädchen).

Zu den Gruppenangeboten zählten ein Ausflug ins Technische Museum nach Wien und ein Graffiti-Workshop. In der Mittelschule, der Landwirtschaftsschule und im Poly stellten sich die Jugendarbeiter vor. Es gab Workshops zu „Green Jobs“, Teambuilding und Gruppendynamik sowie mentaler Gesundheit im Nachwuchsleistungszentrum in Hollabrunn.

Die Gruppenangebote der jugendarbeit.07 wurden von 384 Jugendlichen in Anspruch genommen, davon 272 Burschen und 112 Mädchen.