„Was ist denn da los? Hat die Gemeinde hier schlecht verhandelt?“ Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger wundert sich, dass bei Kindergarten-Projekten im Waldviertel eine Förderquote von 100 Prozent erwartet wird. Beim neuen Kindergarten in Hollabrunn ist man weit davon entfernt.

Schneider erhofft sich einen zusätzlichen Zuschuss

In den Voranschlägen 2018 und 2019 wurden für den Kindergarten an der Ecke Aumühlgasse/Weisleinstraße jeweils rund drei Millionen Euro an Investitionen kalkuliert. Die Förderquote beziffert Scharinger mit 20 Prozent. „Das erscheint mir wenig“, meint der Stadtrat mit Blick auf die Waldviertel-Projekte.

„Mail kam nicht an“, beteuert Kornelius Schneider, VP-Finanzstadtrat. | NÖN

Allerdings: Diese werden über das EU-Programm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) gefördert. Das sei auch für Hollabrunn in Betracht gezogen worden, erklärt VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider. Doch die Bezirkshauptstadt, die über mangelnden Zuzug nicht klagen kann, erfüllte die Kriterien nicht.

So muss sich die Gemeinde mit den Förderungen zufriedengeben, die über den Schul- und Kindergartenfonds herauszuholen sind. Da es im neuen Kindergarten auch Tagesbetreuungsgruppen geben wird, erhofft sich Schneider noch einen zusätzlichen Zuschuss, um den bereits angesucht wurde.

Dass Fördergelder durch die Lappen gegangen sind, schließt er aus. Dazu habe es auch eine Finanzierungsbesprechung mit allen Involvierten im Land gegeben. „In diesem Zusammenhang wird auch immer das Campus-Projekt mitbeurteilt“, so der Finanzstadtrat. Die große Förderaktion, die es noch beim Bau des Kindergartens in der Löfflerstraße gab, bestehe leider nicht mehr.