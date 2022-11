Konzert zum 100. von Walter Lehner

Alfred Tuzar ehrt am 13. November um 17 Uhr im Seminar in Hollabrunn mit seinem Kammerorchester den Gründer der Musikschule Walter Lehner, anlässlich seines 100. Geburtstages, mit einem Konzert. Werke für Streicher und Gesang aus der Feder Lehners werden an dem Sonntag zu hören sein. Stimmgewaltige Unterstützung erhält das Orchester einerseits von Tenor Gerhard Sulz - für Fans der Chorvereinigung 1861 kein Unbekannter - und dem Bassbariton Anton Scharinger.

Was Tuzar besonders an dieser Konstellation freut: "Dafür haben wir zwei ehemalige Gesangsschüler Lehners aus dem Motettenchor des Erzbischöflichen Seminars Hollabrunn engagiert." Sowohl Sulz also auch Scharinger begannen im Knabenchor des Gymnasiums ihre Liebe zum Singen zu entdecken. Scharinger führte seine Ausbildung schließlich an alle großen Opernhäuser und Konzertpodien. Seit 2008 ist er Professor am Institut für Gesang und Musiktheater an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Neben Werken des Jubilars Lehner werden auch Kompositionen von Bela Bartok und Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören sein. Aber es wäre kein Konzert von Tuzars Kammerorchester, wenn es nicht auch ein paar Raritäten zu entdecken gäbe. Zum Beispiel Johann Heinrich Schmelzer, der im 17. Jahrhundert zu den führenden österreichischen Komponisten von Instrumentalmusik zählte: oder der Franzose Marc-Antoine Charpentier, der zur Zeit Ludwigs XIV komponierte und dessen Präludium des "Te Deum" heute als Fanfare bei Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision verwendet wird.

Karten gibt's unter: 0650/7000290 oder bernadette-alfred@aon.at

