Nachhilfelehrer saß in Finnland und half online

Daniel Henien studiert derzeit Logistik und Transportmanagement in Wien und hat gerade seine Bachelor-Arbeit abgegeben. Zusätzlich arbeitet er Vollzeit als Projekt- und Prozessmanager und gibt nebenbei in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern ortsunabhängig Online-Nachhilfe.

Spezialisiert ist der Korneuburger auf Mechanik, Maschinenelemente und Mathematik, da er selbst eine HTL besuchte. „Ich war früher schlecht in den Fächern, die ich heute unterrichte. Dann habe ich mich so lange damit befasst, bis ich sehr gut war. Ich möchte anderen unbedingt helfen, weil ich weiß, woran es scheitert.“ Die Online-Lehreinheiten bietet der 25-Jährige unter anderem beim Lernquadrat Hollabrunn an.

Online-Nachhilfe aus Helsinki

Mit dem Auslandssemester in Helsinki sollte sich das eigentlich ändern. Es war nicht geplant, während seines Aufenthalts weiter zu lehren. Die Nachfrage beim Lernquadrat war jedoch entsprechend groß, sodass sich Henien entschied, die Nachhilfe doch fortzusetzen - unter der Bedingung, diese weiter online abhalten zu können.

Das stellte für Peter Mischek, Inhaber der Lernquadrat-Standorte Stockerau, Tulln, Krems und Hollabrunn, kein Problem dar. „Wir waren pandemiebedingt die letzten drei Jahre gezwungen, online Nachhilfe zu geben. Wenn spezielle Fachkräfte benötigt werden, die nicht vor Ort verfügbar sind, ist der Online-Unterricht eine willkommene Möglichkeit, das Fach trotzdem für die Schüler anzubieten.“

Viele Möglichkeiten für ausgefallene Fächer

Obwohl das Lernquadrat eigentlich auf Präsenzunterricht spezialisiert ist, bietet die Onlinewelt viele neue Möglichkeiten für ausgefallene Fächer. „Wir haben sogar schon Chinesisch und Geburtenhilfe als Fach angeboten. Hier findet man nicht so leicht Fachleute in der Nähe“, fügt Mischek hinzu.

So gab Daniel Henien per Videochat und Bildschirmübertragung einer Vielzahl von Schülern aus der Ferne Nachhilfe. „Teilweise konnte ich online besser helfen als im Präsenzunterricht. In Technikfächern braucht es viele Skizzen, um den Stoff zu erklären. Die Schüler hatten die Zeichnung so direkt vor sich auf ihrem Laptop und mussten mir beim Zeichnen nicht über die Schulter schauen.“ Technische Probleme gab es kaum, es hätte alles einwandfrei funktioniert. Heute gibt Henien nur noch Online-Nachhilfe, obwohl er wieder aus Finnland zurück ist.

Schüler sind Tempo im Unterricht nicht mehr gewöhnt

Fachkräfte wie Henien seien jedoch nicht einfach zu finden, sagt Mischek. Der Mangel an Lehrenden treffe das Lernquadrat genauso wie das Schulsystem. Gleichzeitig explodiere der Bedarf eindeutig seit heuer, wie der Lernquadrat-Geschäftsführer im NÖN-Gespräch erklärt. „Während der Pandemie gab es schon viel Nachfrage. Heuer beginnen jedoch alle Schulen, das Tempo wieder anzutreiben. Der Stoff der letzten Jahre wird aufgeholt und den Druck und dieses Tempo sind die Schüler pandemiebedingt nicht mehr gewöhnt.“

Nachhilfelehrer wie Henien sollen so helfen, das Meer an Arbeit und Belastung abzufedern. „Viele Schüler brauchen eine Lernbegleitung, mit der sie den Stoff zusammen und langsamer durchgehen können. Nach individuellem Tempo wird gemeinsam gearbeitet“, erklärt Henien.

