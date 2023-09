„Wir haben das Geld sinnvoll eingesetzt“

Die Behindertenhilfe im Bezirk Korneuburg hat ihren Sitz in Oberrohrbach. „Unser Wohnhaus gibt es seit 35 Jahren, da ist es an der Zeit, die Bäder zu sanieren“, erzählt Standortleiter Roman Sövegjarto. Darum wurde die Spende vom Verein „Www - Wirtschaft wandert weiter“ zum Teil für die Sanierung eines Badezimmers verwendet. „Es ist uns gut gelungen, das Geld sinnvoll einzusetzen“, ergänzt er.

Peter Steinbach, Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und früherer Bürgermeister der Gemeinde Heldenberg, ist im Vorstand des Vereins „Wirtschaft wandert weiter“ und organisiert jene Wanderungen, die im Osten Österreichs stattfinden. Heuer wird Ende September erneut gewandert, und zwar von Krems nach Dürnstein.

Um bei diesem Wandertag den Teilnehmern berichten zu können, was mit den Spendengeldern geschieht, war er in Oberrohrbach vor Ort. Immerhin waren es 8.500 Euro, die die Wanderer - dies sind Mitglieder der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein, der Deutschen Handelskammer sowie Unternehmer - für den guten Zweck spendeten.

Bad wurde renoviert, Therapiesessel teilweise finanziert

Ein Teil des Geldes wurde in einen neuen Therapiesessel für Sascha Schöller investiert. Der Mann ist extrem in seinen Bewegungen eingeschränkt. Der Sessel ist für ihn nicht nur bequem, er unterstützt auch bei der Umlagerung ins Bett oder in die Badewanne. „Es ist großartig, dass es solche Initiativen gibt“, betont Christian Paukner, Geschäftsführer der Behindertenhilfe. Diese sei auf Spenden angewiesen, um ihren Klienten im Wohnhaus und in der Tagesstätte ein angenehmes Leben zu bieten.

So wurde in einem Bad unter anderem der Boden erneuert. Wo früher kleine Fliesen waren, ist jetzt ein Belag, der etwas an der Wand hochgezogen wurde. So wurde die hygienische Situation verbessert, wie Sövegjarto berichtet.

„Für uns ist wichtig, dass wir die Institution kennen, wo das Geld hingeht“, betont Steinbach. Er kennt den Verein aus seiner Zeit als Geschäftsführer bei Xylem in Stockerau.