Kritik an Transparenz: Anrainer stolperten über Entwicklungskonzept

„Mir ist echt die Lade runtergefallen, als ich das Gemeindeentwicklungskonzept 2040 gesehen habe“, ist Barbara Ranzenhofer entsetzt. Sie wusste nämlich nicht, dass dieses zur Einsicht aufliegt und man bis 28. August Stellungnahmen dazu abgeben kann. Damit ist sie nicht alleine.

Das Konzept war zwar auf der Gemeindehomepage zu finden, doch wer nicht wusste, wo und wonach er suchte, war verloren. Ranzenhofer wollte Auskunft im Rathaus einholen, doch dort wusste man nicht, wovon sie spricht, sie wurde weiter verbunden und „landete im Nirvana“, wie sie im NÖN-Gespräch erzählt. Sie kontaktierte Stadtamtsdirektor Franz Stockinger, der habe eingestanden, dass das Konzept schwer zu finden sei. Seit Freitag ist es nun unter „Aktuelles“ auf der Homepage zu finden.

Es geht uns wirklich nicht darum, etwas zu verhindern - wir wollen informieren Barbara Ranzenhofer, Anrainerin

„Es ist demokratiepolitisch ein Wahnsinn“, geht es der Hollabrunnerin in erster Linie darum, dass mit diesem Entwicklungskonzept alles andere als transparent umgegangen werde. „Das ist wirklich ein negatives Beispiel, wie man mit Leuten umgeht.“ Sie hätte erwartet, dass zumindest die Anrainer via Brief über ihre Möglichkeiten informiert werden. „Es geht uns wirklich nicht darum, etwas zu verhindern - wir wollen informieren“, will Ranzenhofer nicht als Querulantin dastehen. Sie hätte sich einfach gewünscht, informiert zu werden oder auch mitzugestalten.

Sie hat sich die knapp 160 Seiten zu Gemüte geführt und vermisst wichtige Themen wie Klimaschutz oder ökologische Maßnahmen. Außerdem gehe es um massive Versiegelung von Flächen. „So etwas gehört präsentiert und gezeigt, wo Hollabrunn damit eigentlich hin will. Wie viel Zuzug wird erwartet? Wie viel will man?“, sagt Christian Planer-Schlatzer, ebenfalls Bewohner des Hollabrunner Marichtalerwegs. Somit sind sie direkte Anrainer der ausgewiesenen Potenzialflächen für künftiges Bauland, das rund um die Siedlung bis zu den ehemaligen Brandstätter-Gründen reicht.

Spekulation werde Tür und Tor geöffnet ...

Welche Bauklasse hier vorgesehen ist, ist dem Konzept nicht zu entnehmen. Darüber schüttelt Ranzenhofer den Kopf. Sie glaubt nicht, dass ausschließlich schmucke Einfamilienhäuser geplant sind. „Das können sich immer weniger Leute leisten, darum ist es nur logisch, dass großvolumiger Wohnbau angedacht ist“, meint Ranzenhofer. Außerdem fürchtet sie, dass Spekulation so Tür und Tor geöffnet wird. Wenn Landwirte sehen, dass ihre Gründe als Potenzialflächen ausgewiesen sind, würde der Preis dafür steigen. „Gerade mit Blick auf Grafenwörth muss man doch alles dafür tun, dass solche Abläufe transparent sind“, meint sie und weist darauf hin, dass alle Katastralgemeinden betroffen sind. „Die Leute müssen sich das unbedingt anschauen!“

Ranzenhofer und Planer-Schlatzer haben nun mit einem anderen Anrainern ein Infoschreiben verfasst und in der Siedlung verteilt, um die Bewohner aufmerksam zu machen. Sie wollen möglichst viele dazu animieren, Stellungnahmen abzugeben. Angedacht ist auch, einen Initiativantrag einzubringen.

Stadtchef Babinsky: Bürger hatten Möglichkeit, sich einzubringen

Die NÖN erreichte ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky im Urlaub. Der berichtet, dass das Erstellen des Stadtentwicklungskonzeptes ein mehrstufiges Verfahren gewesen sein, stets unter Einbindung von Arbeitskreisen und Bürgern. In den vergangenen zwei Jahren habe es eine Vielzahl an Möglichkeiten gegeben, sich daran zu beteiligen.

„Das Entwicklungskonzept ist für jeden Bürger auf der Homepage zu finden, man kann sich alles herunterladen“, so der Stadtchef. Warum in der jüngsten Gemeindezeitung, dem Blickpunkt, nicht darauf hingewiesen wurde, dass das Gemeindeentwicklungskonzept von 16. Juli bis 28. August aufliegt und Stellungnahmen abgegeben werden können? „Als wir den letzten Blickpunkt erstellt haben, wussten wir noch keine Auflagezeiten. Es gibt Fristen und an die halten wir uns“, sagt der Stadtchef.