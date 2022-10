Kultur-Flaute in Hollabrunn: "Es geht allen gleich"

Der Hollabrunner Kultursommer war überschaubar erfolgreich, Bürgermeister Alfred Babinsky ortet bezüglich Kulturgenuss einen generellen Wandel in der Gesellschaft, Grünen-Mandatar Peter Loy übte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Kritik an Hollabrunns Kulturaktivitäten und im Stadtsaal musste zuletzt sogar „Julia & Romeo“ mit der beliebten Caroline Athanasiadis mangels Ticketverkauf um ein Jahr verschoben werden.

Mit vermehrter Werbung bis hin zur Broschüre mit Jahresprogramm, die an alle Haushalte versendet wird, sollen die Menschen wieder zum Kulturprogramm gelockt werden; denn, so Stadtsaal-Chef Helmut Schneider: „Ein ständiges Angebot am Kultursektor muss bleiben!“

Mit dem Stadtsaal als Kern des frischen Kulturlebens trage die Stadtgemeinde den Bildungs- und Kulturauftrag einer Bezirks- und Schulstadt. Von Theater und Musik über Kabarett und Bälle bis hin zu Informationsveranstaltungen und Messen mangelt es nicht am Angebot. Ziel des Stadtsaal-Managements sei es dabei auch, eine Kultur der Toleranz und des Miteinanders zu schaffen: „Ein aktives kulturelles Leben zeichnet eine Stadt aus. Die Vielfalt an Angebot führt zu gegenseitiger Wertschätzung im Gemeindeleben und macht eine Kommune lebenswert“, unterstreicht Schneider.

„Es liegt nicht an der Qualität.“ Fast 700.000 Euro wurden für die Generalsanierung des Stadtsaales in die Hand genommen. „Wir sind extrem bemüht, die Rezession im Eventbereich, die mit Corona Einzug gehalten hat, zu überwinden“, betont der Betriebsleiter. Die Schlagzeile „50 % ist das neue Ausverkauft“ treffe die Herausforderungen auf den Punkt. Doch die Flinte ins Korn zu werfen, wäre der falsche Zugang, so Schneider: „Es geht allen gleich. Auch in Hollabrunn liegt es nicht an der Qualität und Quantität des Angebots, sondern an der Zurückhaltung der Konsumenten.“

Es werde versucht, die Menschen nun dort abzuholen, wo sie gerade stehen, und unterschiedliches Programm zu offerieren. Die Arbeit im Veranstaltungszentrum sei nicht wesentlich geringer geworden, denn der Organisationsaufwand bleibt auch bei weniger Gästen gleich.

Im Jahr 2022 gab es im Verwaltungsbereich des Stadtsaalmanagements bisher rund 180 Betriebstage, dazu gehören auch nicht-öffentliche Veranstaltungen wie Firmenevents und Tagungen: Das sei eine stolze Zahl, besonders weil bis Ende März 2022 im Stadtsaal nur Covid-Testungen stattfanden und diese Tage hier nicht eingerechnet sind.

Zu den Top-Terminen im bisherigen Jahr zählten Veranstaltungen wie das Kabarett mit Gery Seidl, das Andy-Lee-Lang-Konzert, Werner Auer & Band, der Hollabrunner Theaterverein, das 50er-Jubiläum des Stadtsaales mit einem Feuerwerk an Musik und Norbert Schneider & Band, Kabarettist Gernot Kulis oder Voodoo Jürgens. Aber selbstverständlich müsse auf den wirtschaftlichen Aspekt geachtet werden. Somit war es in der Vergangenheit einige Male notwendig, Termine abzusagen oder zu verschieben, weil keine oder kaum Tickets verkauft wurden.

Von den unzähligen Terminen im kommenden Jahr hebt Schneider schon jetzt das Kabarett „Gschichtldrucker“ mit Marco Pogo alias Dominik Wlazny am 15. April und das Kabarett mit Thomas Stipsits am 6. Mai hervor.

