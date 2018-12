Den Jubiläumsreigen eröffnete die Stadtmusik, die zu ihrem 60er ein öffentliches Konzert am Hauptplatz gab. Zahlreiche prominente Hollabrunner gratulierten den Stadtmusikanten und hatten musikalische und witzige Geschenke mitgebracht.

Ebenfalls einen runden Geburtstag feierte die Kulturmü‘µ, die seit 20 Jahren für hochwertige Kleinkunst und heimelige Atmosphäre steht. Eher groß fiel hingegen das Fest zum 20er aus. Drei Tage gaben sich Künstler wie der Nino aus Wien, Pepi Hopf oder Uli Datler und Sebastian Grimus die Klinke in der Alten Hofmühle in die Hand.

Definitiv am Eindrucksvollsten zelebrierte der Hollabrunner Theaterverein seinen 70er im Stadtsaal. Zum ersten Mal wagte man sich an ein Musical und konnte mit „Der Mann von La Mancha“ restlos überzeugen. Besonders das liebevolle und detailverliebte Bühnenbild wird vielen wohl noch lang in Erinnerung bleiben.