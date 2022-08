Kulturfestival: War es das letzte Mal?

Werbung

Das Finale des Kulturfestivals, das Konzert von Voodoo Jürgens samt seiner „Ansa Panier“, fand – neben anderen Imponderabilien – im Stadtsaal statt. Das Wetter war nur ein Teil des Grundes für die Verlegung; die zwei Kartenkategorien, die sich im Hof der Hofmühle, dem eigentlichen Veranstaltungsort, nicht darstellen ließen, ein anderer.

Das tat der Vorfreude der spärlich erschienenen Interessierten aus Hollabrunn und der aus Wien angereisten Fanbase keinen Abbruch. Fast wie zum Trotz und auch als Ausdruck der Freude auf das Kommende gab‘s kräftigen Applaus für Voodoo Jürgens und seine „Ansa Panier“ – übrigens mit dem gebürtigen Rohrbacher Matthias Frey an der Geige.

Voodoo Jürgens war top motiviert, wunderte sich nur über das „Sitzkonzert“ und fragte das Publikum sicherheitshalber: „Passt alles für euch?“ Das tat es und bei den Entertainerqualitäten von Jürgens, der mühelos zwischen Moritat, Couplet, Wienerlied und anderen Genres changiert, fettete die Begeisterung die schüttere Anwesenheit auf.

Künstlerischer Höhepunkt mit bitterem Fazit

Dem unzweifelhaft künstlerischen Höhepunkt des Festivals haftete der Makel einer organisatorisch vollkommen misslungenen Saison an. Von vier programmierten Veranstaltungen fanden nur zwei statt. Dementsprechend ließ sich die Miene von Stadtsaal-Chef Helmut Schneider am letzten Tag des Festivals nicht als zufrieden oder gar glücklich beschreiben.

In den sozialen Medien wurde beklagt, dass die beiden Absagen – ein Jazzkonzert und der Auftritt des Ulrich Dattler Quintetts – nicht kommuniziert wurden. Auch sei für diese Konzerte im Speziellen kaum Werbung gemacht worden. „Es sollte dem Verantwortlichen schon bei der Planung klar sein, dass Jazz keine Populärmusik ist“, lautet einer der Kommentare, den Kulturauftrag der Stadtgemeinde einfordernd.

Schneider argumentierte bezüglich der Absagen mit dem schlechten bis nicht vorhandenen Kartenvorverkauf und zog ein bitteres Fazit aus dem heurigen Sommer: „Vielleicht hören wir nach 22 Jahren auf.“ Nun wird also vieles infrage gestellt. Geht es weiter mit „more of the same“, gibt es eine künstlerische Leitung oder wirft man die sprichwörtliche Flinte ins Korn? Im ersten Jahr, wo das Kulturfestival wieder im vollen Umfang hätte stattfinden können, schlittert es in die Krise.

Wenn das Gewohnte nicht mehr zieht und Neues zu wenig Publikum findet, hilft vielleicht Voodoo Jürgens‘ erster Hit aus dem Jahr 2016: „Heite grob ma Tote aus“.

