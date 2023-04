Kunst im Stadtsaal „mit unterschiedlichsten Ausprägungen“

Seit März 2017 kümmert sich ART-WORK in Gestalt von Manfred Drapela im Stadtsaal darum, diesen um den Aspekt der bildenden Kunst zu erweitern. „In partnerschaftlicher Zusammenarbeit“ mit Stadtsaal-Chef Helmut Schneider erarbeitete Drapela ein Konzept. ART-WORK schlägt Künstler und Werke vor, die dann in einem gemeinsamen Auswahlverfahren ausgewählt werden. Die Arbeiten der Kunstschaffenden sind dann jeweils etwa sechs Monate lang dem Publikum bei allen Veranstaltungen zugänglich.

„Der Betrachter soll mit verschiedensten Kunstformen in unterschiedlichsten Ausprägungen konfrontiert werden. So vielschichtig, wie das Programm des Veranstaltungszentrums sollen auch die ausgestellten Arbeiten auf das Publikum wirken“, so Drapela. Diesem Anspruch ist man mit den vier seit 1. März neu im Stadtsaal präsentierten Künstlern durchaus gerecht geworden. Dem Weinviertler Maler Christoph Potmesil ist jedes Material recht, um Emotionen wiederzugeben, alle wiederkehrenden Themen des Lebens sind zugleich seine künstlerischen.

Optische Abwechslung ist garantiert im Stadtsaal

Ingrid Sellami und Gabriele Simic zeigen Arbeiten in Acryltechnik. Trotz gleicher Maltechnik entstehen Werke unterschiedlichster Ausprägungen. Simic experimentiert gerne mit den verschiedensten Techniken und Medien untereinander und möchte sich auf keine bestimmte Schiene festlegen. Sellami hat sich auf keinen bestimmten Stil festgelegt, da sie das als Einengung betrachtet.

Peter Walter Kopecky verbindet Malerei mit Metallarbeit und Blech. Zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit musste er schwere Rückschläge hinnehmen, da er farbenblind ist und jede Farbe anders sieht als der Betrachter. So begann er einfarbige Bilder mit Acryl zu malen und verband sie mit ziselierten Blechrahmen und mit mehrfach übereinander gelöteten Metallschichten. Optische Abwechslung ist im Stadtsaal bis auf Weiteres garantiert – auch abseits der Bühne.

