Die diesjährige Generalversammlung des Raiffeisen-Lagerhauses Hollabrunn-Horn stand ganz im Zeichen zweier Jubiläen. Zum einen wäre Friedrich Wilhelm Raiffeisen heuer 200 Jahre alt, zum anderen wurde vor 120 Jahren die Genossenschaft Hollabrunn-Horn gegründet.

Lagerhaus-Obmann Johann Rohringer sprach – nach den Grußworten von Abgeordnetem Richard Hogl und Bezirkshauptmann Andreas Strobl – über die Entwicklung des Hauses. Der Eigentümervertreter hob die zahlreichen Investitionen hervor, die zur Gänze durch den Cashflow gedeckt seien.

Direktor Edwin Vorhemus präsentierte die positive Bilanz der Genossenschaft. Der Umsatz im Jahr 2017 betrug 167,2 Millionen Euro, bei einer Investitionssumme von 5,5 Millionen Euro. Herausfordernd sei die Vermarktung des durch den Borkenkäfer befallenen Holzes. Am Getreidesektor wird heuer eine durchschnittliche Ernte erwartet.

Stefan Mayerhofer, Vorstandsdirektor der RWA (Raiffeisen Ware Austria) gratulierte zum kontinuierlich guten Ergebnis. Die Eigenkapitalquote sei beachtlich. In seinem Referat erörterte er die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung aus Sicht der Lagerhäuser.

In der ersten Phase können die Kunden Waren im Internet bestellen und in ihrer Lagerhausfiliale abholen. „Dort kann der Käufer die Ware ausgepackt besichtigen und sich deren Handhabe an Ort und Stelle erklären lassen.“

Die Genossenschaft Hollabrunn-Horn umfasst 4.064 Mitglieder und beschäftigt 496 Mitarbeiter, davon 25 Lehrlinge.