Leben und Arbeiten im Hollerhof ist bald möglich

Die ersten Wohnungen im „Hollerhof“ am Hollabrunner Hauptplatz sollen ab Oktober verfügbar sein. Das wird viele verwundern, denn oft ist über die Großbaustelle zu hören: „Da geht ja nix weiter!“ Woran das liegt, erklärt Projektleiter Daniel Silberbauer bei der Projektpräsentation im Hollabrunner Rathaus. „Nach vorne sind Büroflächen geplant. Das ist das einzige, was man sieht“, spricht er von der Häuserfront, die auf den Hauptplatz hinausblickt.

Doch dahinter im Hof hat sich in den vergangenen Monaten viel bewegt. „Ich war selbst überrascht, wie weit das Projekt schon ist“, gibt Hollabrunns Stadtchef Alfred Babinsky zu, der vor zwei Wochen einen Rundgang auf der Baustelle gemacht hat.

Im Hollabrunner Zentrum entstehen über 100 leistbare Wohnungen

Insgesamt errichtet die Fawe Immo GmbH auf dem Areal zwischen Chinarestaurant und Bankinstitut 108 Wohnungen. „50 davon sind für betreubares Wohnen vorgesehen“, berichtet Silberbauer. Die Fawe vermittelt hier nur, die Betreuung selbst wird vom Roten Kreuz übernommen.

Auf drei Geschoßen befinden sich die restlichen 58 Wohnungen. „Unserem Geschäftsführer Lukas Fabianek ist wichtig, dass wir leistbares Wohnen anbieten können“, betont Silberbauer. Ab 500 Euro sind die Wohnungen im Hollerhof verfügbar. „Wenn einer ein Bett hat, kann er schon einziehen“, scherzt Silberbauer. Fakt ist aber, dass die Wohnungen bereits mit Küchen samt Geräten ausgestattet sind.

Damit die Betriebskosten möglichst gering bleiben, wird der Hollerhof mit grüner Fernwärme geheizt. Auf dem Dach wird eine 180 kWp-Photovoltaik-Anlage Strom produzieren. Außerdem ist eine Green-Building-Zertifizierung der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) für das Projekt in Vorbereitung.

Gastro, Beauty-Center und vieles mehr im Hollerhof

Wer Wohnungen baut, muss auch Stellplätze schaffen. Die Parkplatzsituation im Hollabrunner Zentrum ist oft ein Problem. Darauf hat die Fawe Rücksicht genommen. Über 220 Parkplätze gibt es in den Untergeschoßen. Wer eine Wohnung im Hollerhof hat, kann einen solchen mieten, muss es aber nicht tun. „Die Stadtgemeinde hat 50 Stellplätze angemietet“, informierte der Bürgermeister. Anrainer und umliegende Firmen können ebenfalls Stellflächen mieten. Die Zufahrt ist über den Hauptplatz sowie über die Bachpromenade möglich.

Der Hollerhof soll ein multifunktionales Gebäude mit Mietwohnungen, Gewerbeflächen und Büros im Zentrum der Stadt werden. Es soll einen Gastronomiebetrieb geben („Mit einem Interessenten sind wir gerade in Verhandlungen.“). Und eine Passage, in der sich Dienstleister einmieten können. „Ich nenn' das immer das Beauty-Center“, erklärt Silberbauer, dass hier Frisör und Co. einziehen sollen. Dass diese in der Nähe sind, sei gerade für die Mieter des betreubaren Wohnens wichtig. Verschiedene Geschäfte sollen sich ebenfalls im Hollerhof ansiedeln. „Wir sondieren genau aus, wer hier hineinpasst“, versichert der Projektleiter.

Einer, der Gewerbeflächen im Hollerhof nutzen wird, ist übrigens Markus Hager mit seinem „Selfstorage“-Unternehmen.

Weinviertler Streckhof als Vorbild für den Grundriss

Mit dem Hollerhof wird erstmals in Niederösterreich ein innovatives Immobilien-Identitätskonzept realisiert. Der Name ist auf der Historie der Bezirkshauptstadt gewidmet. In der Region gab es einst viele Hollerbüsche und Brunnen. „Mit dem Namen Hollerhof verneigt sich das Gebäude am Hauptplatz vor der Geschichte Hollabrunns“, berichtet Silberbauer. Ganz nach der alten Bauernregel, dass man sich vor dem Holler, der als Lebensbaum galt, verneigen und den Hut ziehen soll. Der Holler wird auch auf den Grünflächen auf dem Hollerhof-Gelände eine wesentliche Rolle spielen.

Aber nicht nur bei der Namensgebung bezieht sich die Fawe Immo GmbH auf die Geschichte der Region. Vorbild für den Grundriss ist ein klassischer Streckhof des Weinviertels. So gibt es ein geschäftiges Voraus mit Büros, Geschäften und Gastro, und ein ruhiges Hintaus. „Die Gebäude grenzen an keine einzige Straße“, bemerkte Silberbauer beim Rundgang auf der Baustelle. Dennoch sind Bahnhof, Lebensmittelgeschäfte oder das Freibad gut zu Fuß erreichbar. Somit wird im Hollerhof wie in den Weinviertler Höfen gelebt und gearbeitet und das mitten im Zentrum von Hollabrunn.

Infos zum Hollerhof