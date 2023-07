Arno Klien plauderte mit japanischem Botschafter über Ski-Geschichte

„Seine Exzellenz Ryuta Mizuuchi, er ist japanischer Botschafter in Österreich, besuchte die geschichtsträchtige Stadt Lilienfeld. Seine charmante Gattin ist eine begeisterte Skiläuferin“, erzählte der Hollabrunner Arno Klien von dem Treffen.

Er war bei einem zentralen Programmpunkt dieses Besuchs nämlich mit von der Partie: Das Bezirksmuseum mit dem Schwerpunkt auf die Person Mathias Zdarsky wurde von der Delegation besichtigt. Zdarsky war Lilienfelder, ein Skipionier und gilt als einer der Begründer der alpinen Skilauftechnik.

Der neue Obmann des Museums, Martin Krickl, führte durch die Räume. Klien, der als Ski- und Japan-Experte eingeladen worden war, sprach über die Entwicklung des Skilaufs in Japan, wobei der Zdarsky-Schüler Generalmajor Theodor Edler von Lerch im Land der aufgehenden Sonne hohen Stellenwert genießt. Denn er führte 1911 zum ersten Mal das Skilaufen in Japan, genauer gesagt in Joetsu, ein.

Durch diese Ski-Verbindung kam es schließlich, dass Joetsu seit 1981 die Partnerstadt von Lilienfeld ist. Seine „Reflexionen" sowie eine Flasche Lerch-Wein durften dabei nicht fehlen, hatte der Hollabrunner das Buch, das anlässlich seines 80ers erschienen ist und eine Flasche Grünen Veltliner Weinviertel DAC „Ausstich“ vom Hohenwarther Weingut Setzer als Präsent mit dabei.