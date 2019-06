Die Musical-Company „Stimmen&Co“, die im Oktober 2018 von „Stimmen gegen Krebs“-Initiatorin Felicia Bösenkopf gegründet wurde, bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, bei professionellen Musicalproduktionen selbst als Darsteller mitzuwirken. Heuer mit dabei: Livia Ernst aus Hollabrunn.

An drei Terminen (28., 29. und 30. Juni, jeweils 18.30 Uhr) wird „The Secret Garden“ im Dschungel Wien-Neubau nach einer Geschichte von Frances Hodgson Burnett, komponiert von Emanuel Schulz und mit Texten von Bösenkopf zur Aufführung gebracht. Livia Ernst schlüpft in die Hauptrolle des Waisenkindes Mary Lennox.

Mary entdeckt in England einen geheimen Garten voller Magie, in dem Tiere und Pflanzen sprechen können. Doch es sehen ihn nur jene, die an Wunder glauben. So schafft es etwa Colin, der im Rollstuhl sitzt, durch Marys Hilfe, wieder gehen zu können.

„Mit ihren jungen Jahren ist sie schon ein Bühnenprofi und spielt bereits im Wiener Volkstheater, in den Kammerspielen und im Theater in der Josefstadt“, weiß Bösenkopf von der 13-jährigen Hollabrunnerin zu berichten. Wer erfahren möchte, was es mit diesem mysteriösen Garten auf sich hat, findet auf stimmen-und-co.at weitere Infos sowie einen Link zu den Tickets.