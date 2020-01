Was den Wienern ihr Opernball, ist den Hollabrunnern der Musikschulball im Stadtsaal. Selten wird im Ballkalender so vergnügt das Tanzbein geschwungen und bei keinem anderen Ball wird der Besucher musikalisch derart verwöhnt. Von Heurigenmusik über Jazz im Südfoyer, von Disco-Beschallung bis zu sanften Tönen in der Pianobar und das Ballorchester sowie die Big Band im Großen Saal.

Der Aufwand für die Musikschule ist enorm. Dem zollte auch Martin Haslingers Kollegin Andrea Binder aus Eggenburg Respekt: „Was in Hollabrunn auf die Beine gestellt wird, ist beachtlich.“ Allein der Personalaufwand für den Abend war gewaltig. Etwa 100 Musiker bestritten insgesamt über 17 Stunden Live-Programm im Laufe des Abends. Demzufolge nannte Kornelius Schneider, Obmann des Gemeindeverbands, den Ball auch eine „Leistungsschau“ der Musikschule.



Mini-Falshmob zu "YMAC"

Sonia Sétien-Kildal und Magdalena Forster waren dafür verantwortlich, dass bereits bei der Eröffnung die Stimmung kaum zu toppen war. Die beiden Damen choreografierten zu „Jesus Christ Superstar“, "Dschingis Khan“ und dem Motto gebenden „Dancing Queen“ ein fetziges Opening, das zu „YMCA“ in einem Mini-Flashmob gipfelte.

Danach hätte es des obligatorischen „Alles Walzer“ gar nicht mehr gebraucht. Bürgermeister Alfred Babinsky war mit seiner Gattin Elfriede eines der ersten Paare auf dem Parkett, das sich den ganzen Abend nicht mehr leeren sollte. Insofern sollte Landtagsabgeordneter Richard Hogl mit seiner Ahnung einer „rauschenden Ballnacht“ Recht behalten.

Die Mitternachtseinlage von „Lions Head“ mit Powerfrau Stefanie Hausgnost als Sängerin ließ den Großen Saal zum Hexenkessel mutieren. Zu „Kung Fu Fighting“, „I will survive“ und „Another brick in the wall“ waren alle Generationen im Tanzfieber auf dem Parkett vereint. Das einzig bedauerliche am Musikschulball ist, dass er erst wieder in zwei Jahren stattfinden wird.