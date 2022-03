ÖBB-Parkdeck: Die erste Ausfahrt mit Fahrschein

Die Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien mit 1. März sorgte dafür, dass sich die ÖBB und das Land NÖ für einen Pendleransturm rüsten. Die NÖN hörte sich im Bezirk um, wie es hier um Parkplätze bestellt ist. Für ein neues P&R-Zufahrtssystem der ÖBB startet in Hollabrunn ein Pilotprojekt.

Um sicherzugehen, dass die P&R-Anlagen zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden, verknüpft in Zukunft ein automatisches System bei der Ausfahrt das Auto-Kennzeichen mit dem Fahrschein. Die schrankenlose Zufahrt wird nun auf die stark frequentierten Parkflächen im Umland von Wien ausgerollt. Den Beginn macht Hollabrunn, wo der Probebetrieb im neuen Parkdeck noch vor der offiziellen Eröffnung im Frühjahr starten wird. Allein hier stehen Pendlern dann über 700 neue Stellplätze zur Verfügung – rund 370 mehr als vor dem Bau. Danach folgen unter anderem die Anlagen in Korneuburg und Tulln.

Eine Kamera erfasst automatisch die Kennzeichen der einfahrenden Autos. Beim Ausfahren registriert eine weitere Kamera, dass dasselbe Auto die Anlage wieder verlässt. So kann künftig die Auslastung der jeweiligen Anlage in Echtzeit abgefragt werden.

Grünes Licht, wenn man berechtigt geparkt hat

Erst jetzt muss der Lenker aktiv werden und ein gültiges Ticket mit Fahrschein-Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen. Durch die Verknüpfung von Kennzeichen und Fahrschein erkennt das System, ob man berechtigt geparkt hat. Das funktioniert freilich auch bei Wochen-, Monats- oder Jahreskarten und beim Klimaticket. Hier muss nur bei der ersten Ausfahrt im Gültigkeitszeitraum der Fahrschein mit dem Kennzeichen verknüpft werden.

In Hollabrunn wurden die Dauerparker in den vergangenen Jahren eher mehr. Es sei aber schwierig, die genaue Anzahl zu bestimmen, sagt Verkehrsstadtrat Josef Keck. Am Hauptplatz sei zudem eine Tiefgarage in Planung. Die Arbeiten haben schon begonnen, jedoch mit einem halben Jahr Verzögerung.

Wie sieht’s anderswo im Bezirk aus? In Retz sind laut Bürgermeister Stefan Lang genügend Parkplätze vorhanden. Die grundsätzliche Parksituation habe sich durch Corona geändert und die Auslastung war geringer.

In Ziersdorf gibt es nur wenige Kurzparkflächen, Bürgermeister Hermann Fischer sieht keinen Handlungsbedarf, wenngleich die verfügbaren Parkplätze zu den Stoßzeiten eher knapp seien. Der Fokus der Gemeinde liege eher auf anderen Bereichen im Straßenverkehr, wie zum Beispiel einer neuen 30er-Zone.

Bei den ÖBB rechnet Sprecher Christopher Seif durch das Wiener Pickerl jedenfalls mit mehr Öffi-Nutzern. Das vermehrte Homeoffice sollte jedoch gleichzeitig zu einer spürbaren Entlastung zu den Stoßzeiten beitragen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden