Märchenhaftes Frühstück in der Alten Hofmühle

Wer die Allgemeine Sonderschule in Hollabrunn kennt, der weiß, dass das Schuljahr stets ein Motto bekommt. Heuer dreht sich alles um Märchen. So auch das traditionelle Literarische Frühstück, bei dem ein prominenter Lesegast in die Alte Hofmühle eingeladen wird, um vorzulesen und dann mit den Schülern der ASO sowie der Landessonderschule (LSS) zu frühstücken.

An beiden Schulen beschäftigen sich die Schüler mit Märchen. Das Thema wird fächerübergreifend behandelt. Alte, klassische Märchen stehen ebenso auf der Literaturliste wie moderne, schließlich sind diese zauberhaften, oft auch schaurigen Geschichten seit Jahrhunderten beliebt.

Der ausgebildete Schauspieler Christian Pfeiffer war der erste im Bunde, der beim Literarischen Frühstück den Märchenfiguren seine Stimme leihen durfte. Den handelnden Tieren, Esel, Hund, Katze und Gockelhahn, hauchte er sprühendes Leben im Veranstaltungssaal der Alten Hofmühle ein und begeisterte so Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Christian Pfeiffer las beim Literarischen Frühstück den Kindern das Märchen der Bremer Stadtmusikanten vor. Foto: Susanne Nowak

Gespannt lauschten die Zuhörer dem listigen Treiben der Bremer Stadtmusikanten, die schließlich ihren Lebensabend in einem alten Wirtshaus verbringen konnten, nachdem sie das Räubergesindel erfolgreich vertrieben hatten. „Christian Pfeiffer verstand es tatsächlich, die Kinder zu verzaubern und zum ersten Mal seit Bestehen des Literarischen Frühstücks baten die Kinder um ein Autogramm, das der Lesegast sehr gerne spendete“, erzählt Maria Breindl, Leiterin der beiden Schulen.

Der Lesegast im Oktober war Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer. „Sie verstand es sehr gut, dem Märchen Ausdruck und Leben zu verleihen“, beobachtete Breindl. Himmelbauer las aus einem sehr alten und reich bebilderten Lesebuch vor.

Schüler erlebten Arbeitstag einer Politikerin

An Himmelbauer hatten die Schüler außerdem viele Fragen, was ihren Arbeitsalltag als Politikerin betraf. Den Zuhörern war schnell klar: Der Arbeitstag einer Politikerin dauert lange und ist oft sehr stressig.

Darum genoss Himmelbauer das gemütliche Frühstück mit den Schülern, Lehrern und Assistenten. „Für die Kinder war es jedenfalls ein beeindruckendes Erlebnis, eine Persönlichkeit in ihrer Mitte zu haben, die mit viel Charisma und Authentizität ihre Berufung lebt und seit vielen Jahren zu Besuch kommt, um mit Kindern in Kontakt zu treten und Anteilnahme an ihrem Schulleben zu haben“, so Breindl.