Dieses wurde von Schülern der BHAK Hollabrunn gestaltet, um an die Verbrechen der damaligen Zeit zu erinnern.

Das Mahnmal soll darauf hinweisen, dass Derartiges nicht noch einmal geschehen darf. Begleitet wurde die Enthüllung von ergreifenden Worten der Nachkommen von Opfern sowie von jüdischen und christlichen Gebeten.

„Dies soll ein Ort des Gedenkens sein. Er soll Information und historisches Wissen mit Empathie mit den Opfern und Trauer um die Toten verbinden“, sagte Bürgermeister Erwin Bernreiter, „und das nicht in einer Art negativer Nostalgie, sondern im Gedenken an die Opfer; das Mahnmal soll uns daran erinnert, dass wir das Glück haben, in einer Zeit und einem Land zu leben, in dem wir ohne Angst als Menschen verschieden sein können.“