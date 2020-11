Mit einem Turbobier in der Hand betritt der „King of Simmering“ Dominik Wlazny alias Marco Pogo lässig ein Wiener Gasthaus. Seit seinem Wahlerfolg mit 1,8 Prozent bei der Wiener Gemeinderatswahl häufen sich die öffentlichen Termine für den Gründer der Bierpartei, der auch Hollabrunn sein Zuhause nennt: „Ich war gestern das erste Mal in einem Bezirksparlament, das war gar nicht so schlimm. Es war ein bisschen wie in der Schule – das wird sicher noch spannend“, sagt der zukünftige Bezirksrat von Simmering.

Der Erfolg seiner Bierpartei rühre daher, dass Pogo kein Politiker sei und sich auch nicht als solchen bezeichnet, denn „da muss ich an die anderen Politiker denken und das ist mir dann zuwider“, schüttelt Pogo den Kopf. Doch auch wenn er sich nicht als Politiker sieht, möchte er politische Arbeit leisten: „Ich bin schwer motiviert, meine Mandate gescheit einzusetzen.“ Dafür habe er schon fast alle Menschen aus seinem engen, vertrauten Kreis ausgesucht, von denen er der Meinung ist, dass sie die Aufgabe gewissenhaft durchführen.

Der Schlachthof prägte: Jugend in Hollabrunn

Mit zehn Jahren zog Pogo nach Hollabrunn, wo er auch das Gymnasium besuchte. Sein Lieblingsplatz ist der „Alte Schlachthof“ – ein Ort, der ihn nachhaltig prägte: „Als Teenager habe ich dort sehr viel Zeit mit der alternativen Musikkultur verbracht. Dort sind Bands aufgetreten, die überregional bekannt waren. Leider stirbt die alternative Musikkultur überall aus – damit kämpfen alle Städte in Niederösterreich“, sagt der Musiker.

„Die Clubszene ist zum Sterben verurteilt und bei der Nachtgastro-nomie ist auch keine Rettung in Sicht.“Dominik Wlazny alias Marco Pogo

Marco Pogo gründete 2014 die Band „Turbobier“, die auf international bekannten Festivals, wie dem Nova Rock und dem Frequency, die Bühne rockte. „Den Alten Schlachthof haben wir auch für Tourproben und Videodrehs gemietet“, erzählt Pogo und trinkt einen Schluck Bier. Im Moment spielt seine Band coronabedingt gar keine Konzerte, was für ihn mitunter ein Grund ist, sich umso mehr für die Kulturpolitik starkzumachen. „Hinter jedem Musiker stehen auch Techniker, die jetzt ihre Grundlage verloren haben. Die Clubszene ist zum Sterben verurteilt und bei der Nachtgastronomie ist auch keine Rettung in Sicht“, bemängelt er.

Er selbst habe seit fünf Monaten keine Antwort in puncto Künstlersozialhilfefonds erhalten und fordert daher rasche unbürokratische Hilfe. „Jetzt bin ich halt Politiker im dritten Bildungsweg. Das ist gut, weil man dafür keine Qualifikation braucht“, grinst er.

Bier und Pogo gehören zusammen wie Ketchup und Pommes. Von seinem eigenen Bier, dem „Turbobier“, ist er schwer überzeugt: „Es ist das beste Bier der Welt“, lächelt er, „es ist köstlich, extrem süffig, zart, herb, und es macht Menschen attraktiver, wenn sie es in der Hand halten.“ Den Firmensitz von „Pogo’s Empire“ hat er in Hollabrunn, weshalb er auch immer wieder dort sei.

„Wenn die Retzer das können …“

Einer seiner zehn Punkte im Parteiprogramm ist die Errichtung eines Bierbrunnens. Inspirieren ließ er sich dabei vom Retzer Weinbrunnen: „Ich war öfters am Retzer Weinlesefest und habe mir gedacht: Wenn die das können, kann ich das auch“, schmunzelt er. Auch wenn er eine Zeit lang im Weinviertel gelebt hat, bleibt er dem Bier treu: „Bei Wein kenn’ ich mich gar nicht aus, ich kann ihn höchstens an der Farbe unterscheiden.“

Dass sich Marco Pogo in sozialen Medien und der Öffentlichkeit teilweise satirisch-humoristisch präsentiert, ist keine Neuigkeit. Was aber neu ist, ist sein Kleidungsstil: Nach seinem überraschenden Wahlerfolg tauscht Pogo die Lederjacke gegen den Anzug: „Ich möchte das unbedingt seriös angehen. Jetzt habe ich tatsächlich einen Wählerauftrag, den ich nicht missachten kann, sonst wäre das ja Verrat am Wähler.“ Pogo sei schon immer ein politisch denkender Mensch gewesen: „Es ist schwierig, sich nicht Meinungen zu bilden, und wichtig, dass man Meinungen austauscht und akzeptiert. Das gehört zu einem normalen demokratischen Diskurs dazu.“

„Humor ist der Kitt unserer Gesellschaft“

Was die Bierpartei von anderen unterscheidet, ist, dass Pogo den Wahlkampf selbst finanziert hat. Die Wahlplakate habe ihm ein Freund geschenkt, Pogo übernahm die Druckkosten und an die Stadt Wien habe er 260 Euro gezahlt. „Wenn du gute Ideen hast, brauchst du keine fetten Budgets“, erklärt er. „Unabhängig davon, dass es meine Partei ist, ist das ein gutes Signal, dass man ohne Sponsor etwas aus eigener Kraft auf die Beine stellen kann.“

Mit Spaß und Humor sei Pogo immer schon durchs Leben gegangen: „Ich glaube, das ist sehr wichtig. Humor ist der Kitt unserer Gesellschaft.“ In seinem Wahlkampfsong „Schiach an einebrennan“ parodiert er turbomäßig seine Politikerkollegen: „Die österreichische Politik bietet ganz viele Steilvorlagen für satirischen Content. Manche Geschichten sind ja so absurd, die kann man sich nicht ausdenken.“

Die Geschichte mit der Bierpartei ist jedenfalls nicht ausgedacht.