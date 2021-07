„Eine Mathematikprüfung haben wir uns für den Herbst aufgehoben, sonst haben alle bestanden“, spricht Jutta Kadletz, Direktorin des BG/BRG Hollabrunn von einem ausgezeichnetem Maturaergebnis 2021. 48 Maturanten sind im Gymnasium zur Reifeprüfung angetreten, 18 davon erzielten einen ausgezeichneten Erfolg, weitere zehn einen guten Erfolg. Sieben Schüler haben ein Maturazeugnis, in dem nur „Sehr gut“ zu finden sind.

„Das ist schon sehr gut“, ist Kadletz stolz auf zwei „wirklich brave“ Maturaklassen. Zwei Mädchen sind mündlich zu drei Prüfungen angetreten.

Ein Geschenk sei die Matura sicherlich nicht gewesen, betont die Gym-Direktorin, „gerade die Mathe-Matura“. Für diesen Jahrgang sei die Herausforderung der Reifeprüfung schwieriger gewesen als für die Maturanten im letzten Schuljahr. „Sie waren etwa 16 Monate daheim und haben trotzdem brav weitergelernt“, lobt Kadletz.

Selbstorganisation und Selbstdisziplin entwickelt

Die Corona-Jahrgänge als verlorene Generation zu bezeichnen, sei „Blödsinn“. Die Jugendlichen hätten viele andere Fähigkeiten, etwa Selbstorganisation und Selbstdisziplin, weiterentwickelt. Es könne natürlich sein, dass einmal ein Kapitel nicht so genau besprochen wurde, als das im Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre. Doch das sei zu verschmerzen.

Durchimpfungsrate unter den Lehrer sehr hoch

Die Pädagogen seien jedenfalls froh gewesen, dass die Schüler in die Schule zurückkehren durften. „Es war schon ein einsames Jahr.“ Es habe Klassen gegeben, die beim Online-Unterricht brav ihre Kameras eingeschaltet hatten, aber, so die Direktorin: „Es gab viele Klassen, da hast du Buchstaben unterrichtet.“ Froh ist sie auch, dass die Durchimpfungsrate unter den Lehrer sehr hoch sei.

HLW Hollabrunn. 105 Maturanten, zehn ausgezeichnete Erfolge, 25 gute Erfolge, fünf freiwillige mündliche Prüflinge: Das ist die Bilanz in der HLW, wo Schulleiterin Marion Hofmann attestiert, dass der Umstieg auf Distance Learning viel besser gelungen sei als im Schuljahr 2019/20. „MS Teams“ etablierte sich als Kommunikationsplattform und: „Die Maturanten zeigten ein hohes Maß an Eigenverantwortung und vor allem eine positive Einstellung gegenüber den vorgegebenen Corona-Maßnahmen.“

Insgesamt seien die digitalen Kompetenzen – sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern – beträchtlich verbessert worden. „Auch wir als Schule haben viel gelernt. Dinge, die zuvor nicht vorstellbar waren, konnten realisiert werden“, denkt Hofmann an virtuelle Tage der offenen Tür, Online-Infoabende oder Projektunterricht in Breakout-Rooms.

Herausforderungen seien vor allem die schnell und kurzfristig wechselnden Vorgaben gewesen, „die Distance-Learning- Phasen waren sehr lange, der Schichtbetrieb war organisatorisch eine große Herausforderung“. Vor allem im zweiten Semester habe die hybride Form, wo Klassen zuhause und gleichzeitig an der Schule unterrichtet wurden, kreative Lösungen und ein hohes Maß an Bereitschaft gefordert.

„Die zunehmende Anzahl von Schülern, die unter der sozialen Isolation litt und Motivationsprobleme hatte, war eine weitere Herausforderung, die viel pädagogisches Fingerspitzengefühl erforderte“, schildert die Direktorin. „Eigentlich war jeder Tag ein besonderer. Alle am Schulleben Beteiligten waren dafür verantwortlich, diese Besonderheiten in allen Belangen zu meistern.“

Dass die Absenzen nach der Schulöffnung nach Ostern im Vergleich zu normalen Jahren um einiges geringer waren, ist für Hofmann ein gutes Zeichen: „Daraus ziehe ich den Schluss, dass unsere Schule nicht nur ein Ort ist, an dem man Wissen erwirbt, sondern an dem man Freundschaften pflegt und Kontakte knüpft. Dieses Wissen nehme ich in die Sommerferien mit und freue mich auf ein hoffentlich ruhigeres Schuljahr 2021/22.“

HAK Hollabrunn. Zwei Jahrgänge, 45 Maturanten, sieben ausgezeichnete und elf gute Erfolge, eine freiwillige mündliche Englisch-Prüfung, eine offene Prüfung: So lautet die Bilanz an der BHAK/BHAS Hollabrunn, wo Direktorin Andrea Filz aufgrund der Möglichkeit des Ergänzungsunterrichts eine gute Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen ortete. „Die Einrechnung der Jahresnote war auch eine Erleichterung für die Kandidaten.“

Den Schichtbetrieb empfand Filz als große Herausforderung. „Normalen Unterricht“ hatten die Klassen nur sieben Wochen lang. Die Direktorin lobt ihre Maturanten: „Alle haben besonderen Einsatz gezeigt, um das Ziel zu erreichen.“

HTL Hollabrunn. 64 Kandidaten in den Fachschulen mit elf ausgezeichneten und 17 guten Erfolgen; 124 Kandidaten in der Höheren Abteilung mit 15 ausgezeichneten und 21 guten Erfolgen; vier Maturanten, die freiwillig zur mündlichen Reifeprüfung antraten: Diese Bilanz liefert HTL-Direktor Wolfgang Bodie auf NÖN-Anfrage. Im Herbst stehen noch zehn Prüfungen aus, um das Maturajahr 2020/21 endgültig abzuschließen.