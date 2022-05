Mehr als 300 Gemeindevertreter beim Energiestammtisch

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) tauschten sich bei diesem "Energiestammtisch" mit Gemeindevertretern aus. Besonders interessante Energie-Projekte wurden vorgestellt und diskutiert. Schließlich braucht es die Gemeinden, um die Klimaziele des Landes zu erreichen.

Thematisiert wurden freilich auch die steigenden Energiepreise der letzten Wochen. „Der schreckliche Krieg in der Ukraine betrifft alle unsere Lebensbereiche, vom Heizen im Privathaushalt bis hin zu steigenden Produktionskosten in der Industrie und der Landwirtschaft“, so Pernkopf. Diese Krisensituation sei mit der Klimakrise vergleichbar, "denn wir werden als kleine Region diese Krisen nicht allein stoppen können, aber wir können wichtige Impulse setzen und das tun wir auch".

Klimakompass zeigt, wo die Gemeinde steht

So wurden erst vor wenigen Tagen 12.500 Säcke mit Erdäpfeln in die Ukraine geschickt oder ein Beschleunigungspaket für erneuerbare Energien in Niederösterreich beschlossen - konkrete Investitionen, weniger Bürokratie.

Bis 2030 haben sich Niederösterreichs Gemeinden sechs Klimaziele - von der Photovoltaik bis hin zur Biodiversität - gesetzt. Mit dem Klimakompass der eNu sieht jede einzelne Gemeinde, wo sie gerade bei den einzelnen Zielen steht.

Bei insgesamt fünf Terminen in jeder Hauptregion stellen die Gemeinden ihre Projekte vor, darunter nachhaltige Beschaffung oder die Aktion „Gelbes Band“ von der Initiative „Wir-für Bienen“: Dabei soll das sogenannte gelbe Band jene Bäume, deren Früchte von beliebigen Personen geerntet werden dürfen, markieren und somit der Verschwendung entgegensetzen.

Weitere Infos: www.umweltgemeinde.at/stammtisch

