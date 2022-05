Mehr als 700 Anfragen für 350 Sonnenbausteine: Los entscheidet

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Während des Wochenmarkts waren die angebotenen Bausteine binnen weniger Stunden wieder vergriffen: Über 100 Hollabrunner gaben ihre Reservierungen für die 100 kWp große Photovoltaik-Anlage ab, die von der Stadtgemeinde auf den Dächern der Dorfhäuser in Aspersdorf, Breitenwaida, Kleedorf, Dietersdorf und Suttenbrunn sowie auf den Feuerwehrhäusern in Breitenwaida, Puch, Sonnberg und Groß errichtet wird. Insgesamt werden an die 350 PV-Paneele installiert, die eine Strommenge für etwa 26 Haushalte produzieren. Damit werde eine Reduktion von 57.800 Kilogramm CO2 jährlich erreicht.

Das dritte Hollabrunner Sonnenkraftwerk war also wieder überzeichnet. „Nach der großen Nachfrage und dem Erfolg in den letzten Jahren war uns klar, dass wir diese Aktion fortsetzen, um weitere gemeindeeigene Dächer mit PV-Anlagen auszustatten“, ist Bürgermeister Alfred Babinsky höchst zufrieden mit dem anhaltenden Interesse in Zeichen des Klimaschutzes.

Klimaziel: 2 kWp pro Kopf bis 2030

Hollabrunn ist seit drei Jahren e5-Gemeinde und damit im Kreise der energieeffizienten Gemeinden. „Aufgrund der verpflichtenden Energiebuchhaltung war für uns schnell ersichtlich, wo weitere PV-Anlagen aus ökonomischer Sicht Sinn machen“, erklärt Stadtrat und Umweltgemeinderat Josef Keck, dem es als e5-Teamleiter ein großes Anliegen sei, die Gemeinde-Klimaziele 2030 des Landes Niederösterreich zu erreichen. „Dies beinhaltet eine Photovoltaik-Leistung von 2 kWp pro Einwohner bis ins Jahr 2030“, erläutert Regina Engelbrecht, Regionalleiterin der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu).

Aufgrund des enormen Interesses entscheidet nun abermals das Los über die Verteilung der Sonnenbausteine. Die Gewinner werden bis Ende Mai schriftlich verständigt und sollen im Anschluss beim bewährten Kooperationspartner, der Raiffeisenbank Hollabrunn, ihre Einlage tätigen.

Das „Sonnenkraftwerk Hollabrunn Solar²“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Bürger der Stadtgemeinde Hollabrunn konnten sich ab 800 Euro aufwärts am Projekt beteiligen.

