„Mein Platzl“ bietet Treff für kreativen Flow

Stricken, Häkeln, Malen, Sticken und vieles mehr – hier ist alles erlaubt, Hauptsache kreativ sein und Spaß haben. Verena Machacek, die Besitzerin des Concept Stores „Mein Platzl“ in der Fußgängerzone, möchte Menschen in ihrem Lokal einen Ort bieten, an dem sie in guter Gesellschaft kreativ sein können. Die NÖN war beim ersten Kreativtreff in der Vorwoche dabei.

Kreativität zu fördern, ist Machacek wichtig. Deshalb ist „Mein Platzl“, welches seit 2022 existiert, Café und Geschäft zugleich. „Ich habe auf Reisen Geschäfte gesehen, in denen man Produkte kaufen und gleichzeitig essen und trinken konnte. Das hat mich begeistert und ich wusste, dass ich das selbst auch machen möchte“, erzählt sie. So bietet sie rund 45 Kleinunternehmern eine Plattform, um ihre kreativen Produkte verkaufen zu können.

Jetzt werden Gäste im Lokal ebenfalls kreativ: „Kunden können ihre kreativen Projekte in mein Lokal mitnehmen, sie weiter bearbeiten, fertigstellen oder Neues beginnen; dabei gleichzeitig plaudern, sich gegenseitig weiterhelfen und sich mit anderen austauschen“, erklärt Machacek. Zweimal pro Monat will die 47-Jährige das Event künftig veranstalten, von 18.30 bis 21 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten. Kommen darf jeder. Die Teilnahme ist gratis, der nächste Termin am 1. März.

„Oft hat man angefangene Projekte und findet keine Motivation oder Zeit dafür, sie fertigzustellen. Beim Kreativtreff soll man sich bewusst Zeit dafür nehmen. Die anderen Teilnehmer motivieren und inspirieren zusätzlich“, weiß die Lokalchefin. Die Idee für den Kreativtreff sei ihr erstmals gekommen, als sie selbst an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen und es sehr genossen hätte.

Der Treff soll sich ungezwungen anfühlen. „Ich freue mich, wenn ich den Leuten eine gemütliche Zeit schenken kann und sich jeder wohlfühlt“, schwärmt Machacek. Man könne kommen und gehen, wann man will, und selbst entscheiden, ob man lieber bei anderen oder allein sitzen möchte.

„Man nimmt sich Zeit für sich selbst“

Beim ersten Kreativtreff sind drei Teilnehmerinnen anwesend. „Ich finde das Konzept toll, weil man sich so Zeit für sich selbst nimmt. Ich habe einen kleinen Sohn und zuhause komme ich manchmal nicht dazu, mich meinen kreativen Projekten zu widmen“, berichtet Katrin Schildorfer, die eines ihrer Bilder fertigstellt. Auch Teilnehmerin Sabine Rahm ist begeistert: „Man ist unter Gleichgesinnten und in Gesellschaft macht es noch mehr Spaß.“

Verena Machacek strickt, häkelt und näht selbst sehr gerne und ist überzeugt, dass kreatives Schaffen jedem guttue. Sie sehe es an ihrer Tochter, die Häkeln als Ausgleich zum Lernen nützt. „Man ist einfach im Flow und denkt an nichts anderes“, ist Machacek überzeugt, dass es künftig wieder beliebter werden wird, die unterschiedlichsten Dinge selbst herzustellen.

Einige Produkte, die im Concept Store angeboten werden, eignen sich zugleich für den Kreativtreff. „Die Anleitung für das Schnuffeltuch, das ich für das Baby einer Freundin häkle, habe ich hier im Geschäft gekauft“, erzählt Ulrike Grünauer, die dritte Teilnehmerin des Abends. „Mein Gedanke für heute war, mir zusätzlich Tipps und Tricks zu holen.“

„Jetzt ist es noch eine Anfangsidee, aber ich möchte den Kreativtreff weiter ausbauen“, sagt Machacek. Wer Interesse hat, kann sich via E-Mail an info@meinplatzl.at oder unter 0664/60651882 melden.

