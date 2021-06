Während die im Stadtrat vertretenen Fraktionen nun, wie berichtet, einen „Verhaltenspakt“ schlossen, erfuhr FPÖ-Stadtparteichef Michael Sommer nur am Rande davon. Seit eineinhalb Jahren ist er für die Freiheitlichen als Einzelkämpfer im Hollabrunner Gemeinderat vertreten.

„Es ist schon klar, dass ich keinen Klubstatus habe, aber wenn man auf ein Miteinander pocht, wäre zumindest eine Info nett gewesen“, meint Sommer. „Da wäre niemandem ein Zacken aus der Krone gefallen, hier mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Generell sei es natürlich nicht einfach, allein auf weiter Flur zu sein; doch er versuche, das Beste daraus zu machen, und das eine oder andere habe man doch bewegen können, denkt Sommer etwa an die Hollabrunn-Card, wo es einen Antrag mit der SPÖ gab. Generell funktioniere gerade mit den Roten die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates sehr gut.

„Du wirst gewählt, dass du was tust“

In der Stadtpartei sieht Sommer indes ein verlässliches und gut durchmischtes Team rund um Pepi Dötzl und Sonja Grasel hinter sich, mit dem bei der nächsten Wahl mehr als ein Mandat gelingen soll. „Als 25-jähriger Nicht-Familienvater sehe ich Dinge anders als jemand von der älteren Generation oder jemand, der Kinder hat.“ Mit Rat und Tat stehe nach wie vor FPÖ-Bezirksobmann Christian Lausch zur Seite.

Verglichen mit dem Wahlabend, als er doch ein mulmiges Gefühl hatte, als klar war, dass es für die FPÖ nur einen Sitz gibt, laufe die Arbeit als Sologemeinderat insgesamt gut, so Sommer. „Du wirst gewählt, dass du nach bestem Wissen und Gewissen was tust.“ Was ihm derzeit unter den Nägeln brennt? „Wir müssen der Fußgängerzone Leben einhauchen. Die Fuzo als Genussmeile wäre eine Idee.“ Und auch für den ÖVP-Bürgermeister hat er noch lobende Worte übrig: Dieser zeige Kompromissbereitschaft.

Als Bundesdelegierter war Sommer am vergangenen Samstag in Wiener Neustadt, wo Herbert Kickl zum Bundesparteiobmann gewählt wurde. „Der logische Nachfolger“ von Norbert Hofer, befindet der Hollabrunner. Letzterer sei seit dem zehrenden Präsidentschaftswahlkampf nicht jünger geworden: „Die Gesundheit ist das Wichtigste.“

Diese Woche findet der FPÖ-Landesparteitag statt. Christian Lausch soll einer der Stellvertreter von Landesparteichef Udo Landbauer bleiben.