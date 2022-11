Mikl-Leiter bei Betriebsbesuch: „Fühlen, wie es den Menschen geht“

„Unsere Regionstage haben Tradition und waren noch nie so wichtig wie jetzt“, betonte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Pressegespräch, zu dem sie nach ihren Betriebsbesuchen in Hollabrunn einlud. Warum? „Wir wollen spüren und fühlen, wie es den Menschen jetzt geht“, war sie mit Landtagsabgeordnetem Richard Hogl und Stadtchef Alfred Babinsky in Hollabrunner Betrieben unterwegs.

Wie ist die Stimmung dort? „Jedem ist bewusst, dass es sehr herausfordernde Zeiten sind“, nahm die Landeshauptfrau aus den Gesprächen mit. Doch die Unternehmer würden sich im Allgemeinen optimistisch zeigen, was ihre Zukunft betrifft. „Sie sind überzeugt, sie werden es schon schaffen – auch durch unsere Unterstützungen“, spricht sie die finanziellen Förderungen des Landes NÖ an. Was dabei wichtig ist: „Wir müssen schnell entscheiden und rasch helfen.“ Es werde vermehrt in Zukunftsprojekte investiert, da der Konjunkturmotor ins Stottern gerät.

Ein Punkt, der alle Gemeinden beschäftigt, sei die Kinderbetreuungsoffensive, die das Land NÖ gestartet hat. Ab September 2024 dürfen Kinder ab zwei Jahren in den Kindergarten gehen, auch die Nachmittagsbetreuung soll ausgebaut werden. „Wir haben viel vor und wir sind überzeugt, wir schaffen es“, so die Landeshauptfrau.

„Die Kindergärten werden massiv ausgebaut, alle Bürgermeister haben erkannt, dass es notwendig ist“, bekräftigte Hogl. In der Marktgemeinde Wullersdorf, wo er Bürgermeister ist, wurde erst heuer ein neuer Kindergarten in Immendorf samt Kleinkinderbetreuung eröffnet. Derzeit werde evaluiert, in welchen Gemeinden weiterer Bedarf besteht.

„Wir haben vor zwei Monaten mit dem Bau des neuen Kindergartens in Enzersdorf im Thale begonnen“, stieg Stadtchef Babinsky in die Diskussion ein. Er sei froh, dass es für Gemeinden, wie es Hogl bereits ansprach, vom Land NÖ für viele kleine Projekte immer wieder Unterstützung gibt. So wurden in der Stadtgemeinde drei neue Radwege errichtet. Der Wohnbau schreitet im Stadtgebiet ständig voran: 36 Wohneinheiten der WET wurden erst übergeben, noch diese Woche werden 24 weitere an ihre Mieter übergeben.

„Alle Wohnungen sind vergeben“, betonte der Bürgermeister. Auch das größte Projekt der Stadt, die Errichtung des Schulcampus, ist durch die Unterstützung des Landes möglich. „Ein wirklich tolles Projekt“, lobte Mikl-Leitner.

