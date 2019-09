In der jüngsten Postwurfsendung der ÖVP („hollabrunn aktuell“) drückt Gemeindeparteiobmann Alexander Rausch allen Freiwilligen, die in den Wahlkommissionen der einzelnen Sprengel mithelfen, seine Hochachtung aus. Heuer sei die Besetzung eine besondere Herausforderung gewesen, da sich die SPÖ weigerte, Sprengelwahlleiter oder Stellvertreter zu nominieren.

„Vielleicht widerspricht die Freiwilligentätigkeit dem linken Gedankengut, denn in SPÖ-Bundesländern werden die Wahlhelfer bezahlt“, ätzt Rausch gegen die Roten. Deren Stadtparteichef Friedrich Dechant bestätigt: „Wir haben immer drei Wahlleiter mit drei Stellvertretern für drei Sprengel gestellt.“ Dieses Mal sei das bewusst anders. Er wundere sich, so Dechant, dass nicht mehr darüber gesprochen wird, dass eine Legislaturperiode fünf Jahre andauern sollte.

„Warum wählen wir nach zwei Jahren? Das Parlament ist nach wie vor beschlussfähig und die Wahl am Sonntag – egal, wie sie ausgeht – wird uns enorme Kosten bescheren“, erklärt der Hollabrunner und argumentiert: „100 Millionen Euro aufwärts – da könnte man schon einiges in die Bereiche Arbeitsmarkt, Bildung oder Gesundheit investieren. Oder geht es nur darum, dass Kurz seine Machtposition ausbauen will? Sorry, dafür stehen wir nicht zur Verfügung.“

Was ÖVP-Klubobmann Alexander Rausch aber verschweige, sei, dass die Hollabrunner SPÖ sehr wohl ihren demokratischen Pflichten nachkommt, unterstreicht Dechant: „Wir stellen in jedem Wahlsprengel Vertrauenspersonen, die uns laut dem letzten Wahlergebnis zustehen. Das Geplappere, dass wir freiwillig nichts machen, ist daher Unsinn.“