Mit Cocktails im „WM-Einsatz“ vor Katar

Die strikten Regeln in Katar, was den Genuss von Alkohol betrifft, waren vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft, die am Sonntag mit einem denkwürdigen Finale und einem argentinischen Triumph zu Ende gegangen ist, ein brennendes Thema. Wer Geld und Muße dazu hatte, konnte das jedoch gut umschiffen – auf Kreuzfahrtschiffen, die im Emirat am Persischen Golf vor Anker lagen. Hier hatte ein Hollabrunner die Finger im Spiel.

Mit ihren Speziallösungen für Schanksysteme ist die Hollabrunner Firma Redl internationaler Marktführer. Gerade auf Kreuzfahrtschiffen mit ihren enorm hohen Hygiene-Anforderungen sind diese gefragt. Hermann Redl war nun vor Ort in Doha, um unter anderem acht Cocktail-Maschinen auf der MSC World Europa in Betrieb zu nehmen. „Gerade bei Cocktails kommen viele Flüssigkeiten zusammen. Wir haben hier eine patentierte Lösung mit einem vollautomatischen Spülsystem entwickelt“, berichtet der Firmenchef.

Schon beim Bau des Schiffes in Frankreich hat die Firma Redl mitgeholfen. Nach ihrer Jungfernfahrt wurde die frisch getaufte MSC World Europa prompt als Hotelschiff für das Großereignis in Katar vermietet. Nun war die letzte Möglichkeit, alles fertigzustellen, bevor der Luxusdampfer auf Weltreise geht. Ab etwa 400 Euro pro Nacht war man übrigens dabei – das Konsumationspaket nicht eingerechnet. 6.000 Menschen, die hier Platz haben, können dank Redl ihre Getränke per Zimmerkarte auch ganz ohne Personal ordern.

Große Fanzonen für relativ wenige Fußball-Fans

Eingereist war der Hollabrunner zu seinem zweitägigen beruflichen Trip mit einer Sondergenehmigung, denn sonst durften nur Fremde ins Land, die ein WM-Match-Ticket vorzuweisen hatten. Darauf hatte Redl aufgrund des engen Zeitkorsetts verzichtet.

Was er sonst vor Ort mitbekommen hat? „Das Container-Stadion 974 habe ich gesehen. Eine coole Hütte, die mittlerweile schon wieder abgebaut ist. Einmal sind wir an einer Fanmeile vorbeimarschiert. Insgesamt sind die Besucherfrequenzen sehr hinter den Erwartungen geblieben. Ich habe mich über die großen Fanzonen gewundert.“ Konzerte, die rundherum stattfanden, seien menschenleer gewesen.

14 Euro für Schlückchen Wein aus der Packung

Von den Fans seien ihm vor allem jene des Senegal in Erinnerung geblieben, die tolle Stimmung verbreitet haben.

In der Sportsbar des Hilton-Hotels musste übrigens beim Eingang ein 60-Euro-Konsumationsticket erworben werden – damit nicht zu viele Fans nur zum Match-Schauen kommen. Die 60 Euro waren für durstige Gäste aber rasch aufgebraucht: 12 Euro für ein kleines Bier, 14 Euro für 0,1 Liter Wein aus der Bag-in-Box.

Die Arabische Halbinsel war für Redl keine Unbekannte. Nicht nur wegen der World Expo 2020, die „super interessant“ gewesen sei. Sieben Jahre lang hatte er eine Firma in Dubai, mit der er Cocktailmaschinen verkaufte.

Und der sportliche Aspekt? „In Abwesenheit von Österreich gefielen mir Argentinien und England. Vor Ort war ich Serbien-Fan da viele MSC-Mitarbeiter aus Serbien sind“, verrät Redl und lacht: „Wenn man selbst nicht dabei ist, tut man sich ja leicht.“

