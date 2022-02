Mit "Mein Platz'l" eröffnet kreatives Vintage-Lokal in der Stadt

Kurz vor Frühlingsbeginn erwacht in der Innenstadt ein einzigartiges Geschäftslokal. Unter dem Namen „Mein Platz’l“ wird Verena Machacek ab 18. März ein spezielles Konzept bieten, wenn kreative Produkte von kleinen Unternehmen auf ein Café im Vintage Style treffen.

„Das geistige Fundament des Lokals entstand im Laufe der letzten Jahre, noch vor der Pandemie, auf unseren Reisen durch Irland und die schottischen Highlands“, erzählt Machacek. Gemeinsam mit ihrem Mann Leopold lernte sie die für die Region typischen Verkaufsläden mit den kleinen, integrierten Cafés kennen, die als Inspiration zum eigenen Geschäft dienten. „Wir fühlten uns dabei eher wie gute Bekannte und nicht ‚nur‘ wie Kunden.“

Vermarktungsplattform für kreative Einzelunternehmen

Der Gedanke, dieses Konzept auch in ihrer Heimat umzusetzen, ließ die Hollabrunnerin nie los. Durch die Lockdowns habe sie zu dem gefunden, „was ich machen will. Vor zwei Jahren hätte ich mich das noch nicht getraut!“ Der endgültige Entschluss zur Verwirklichung wurde im September 2021 gefasst, umgebaut wird das Lokal in der Fußgängerzone – einigen vielleicht noch als „Happy Auer“ bekannt – seit Jänner. „Ich hab’ immer gewusst, es kommt im Leben noch was für mich!“

Als kreative Einzelunternehmerin weiß sie aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, seine eigenen Produkte an den Kunden zu bringen. Online gehe nicht viel, man bringe die Ware nicht an. Somit war für Machacek klar, dass sie mit ihrem Laden als adäquate Vermarktungsplattform die Brücke zwischen Kreativ-Schaffenden und Kunden schlagen möchte.

Aussteller können je nach gewünschter Dauer ihre Ware im Lokal einmieten. „Die Produkte werden von uns optimal arrangiert und verkauft“, erklärt Machacek. Der Name „Mein Platz’l“ bedient dabei gleich mehrere Bedeutungen. Die Aussteller, die Kunden und die Inhaberin selbst – sie alle finden in diesem Concept Store „das richtige Platz’l“. Besonders angetan ist die frischgebackene Geschäftsführerin von dem Vertrauen und der Begeisterung, die ihr in der Branche entgegengebracht werden. „Der Bedarf ist definitiv da“, verweist sie auf eine Warteliste mit Ausstellern.

Tatkräftige Unterstützung bekommt die Hollabrunnerin von ihrer Familie: „Mit meinen drei bereits erwachsenen Kindern – Niklas (23), Lea (21) und Annika (18) – habe ich wahre Experten in Sachen Website-Entwicklung, Social-Media-Kommunikation und Store-Gestaltung an meiner Seite!“ Zudem war ihr Mann viele Jahre als Marketingexperte tätig und kann nun seine alte Passion wieder ausleben.

„Man soll bewusster einkaufen und spüren, dass das Handwerk Wert hat“, wünscht sich Machacek für ihr Herzensprojekt.

