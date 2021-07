Die Dachdeckerei Muck aus Hollabrunn hat am Tag des Hagel-Unwetters bis spät in die Nacht Anrufe und E-Mails von geschädigten Personen bekommen und selbst vor ihrem Büro stauten sich Leute, die dringend Hilfe erwarteten. „Da leider tausende unserer Kunden betroffen sind, ist es unmöglich, all die Schäden zeitnah zu reparieren. Wir sind extrem gefordert mit dieser Naturkatastrophe“, schildert Sonja Muck.

Mit sechs Dachdeckern vor Ort, einer Person für die Aufnahme/Verwaltung und einer Person fürs Abschätzen können nicht einmal alle Stammkunden zeitnah bedient werden.

Die Dachdeckerei habe jedem geraten, so gut es geht selbst Hand anzulegen und Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, wie etwa Abkleben, Abdichten und Kübel/Gefäße unterzustellen. Zu diesen Tätigkeiten sei man laut Versicherung übrigens sogar verpflichtet.

„Wir sind sehr froh darüber, dass Betriebe aus nicht geschädigten Gebieten Unterstützung leisten. Trotzdem haben wir auch schon von Einzelfällen gehört, wo diese Situation von Firmen schändlich ausgenützt wird“, erzählt die Unternehmerin.

Zuerst die, die am ärgsten betroffen sind

Das größte Problem der Dachdeckerei sei momentan jedoch die Uneinsichtigkeit und die „Ich bin Kunde, ich bin König“-Mentalität der Geschädigten. „Uns ist klar, dass sich momentan jeder in einer Notlage befindet, aber wir sind nicht schuld am Hagelschaden und wollen helfen, so gut es eben geht“, erklärt Muck. Das Hollabrunner Unternehmen hatte vor dem Unwetter eine Vollauslastung bis Oktober; jetzt sind natürlich viele Kunden enttäuscht, denen wegen dieser Naturkatastrophe bis auf Weiteres abgesagt wurde.

Die Dachdeckerei wolle sich zuerst um jene kümmern, die kein oder ein komplett undichtes Dach über dem Kopf haben. Es gebe zwar viele Kunden, die sehr nett und verständnisvoll reagiert haben, doch die Firma sei vergangene Woche auch von vielen unter Druck gesetzt und beschimpft worden. „Das ist einfach nicht in Ordnung!“

Kampf mit Versicherungen

Auch von einigen Versicherungen wisse Muck, dass sie derzeit mit sehr viel Unmut umgehen müssen. Eingebeultes Blech und abgesplitterte Dachziegel werden, wenn die Funktionalität noch gegeben ist, nämlich nicht von der Versicherung bezahlt.

Die Spenglerei Seewald in Hollabrunn hat seit dem Unwetter ebenfalls viel zu tun. „Ich bin nur mehr am Arbeiten und gehe um 22 Uhr aus dem Büro raus“, sagt Rainer Seewald.

Viele Kunststoffriemen und Blechdächer seien betroffen. Diese wären zwar dicht, aber optisch nicht schön. „Es sieht aus, als ob jemand mit einem Hammer darauf eingehauen hätte“, schildert Seewald. Sogar von älteren Personen habe der Spengler-Meister gehört, dass dieses Hagelwetter eine Jahrhundertkatastrophe war. Beim eigenen Firmengebäude wurden die Lichtkuppeln beschädigt.

Jeder Kunde wolle derzeit einen Kostenvoranschlag für die Versicherung haben, erst danach kommt ein Sachverständiger. Das sollte nach Meinung Seewalds umgekehrt sein.

Ebenso waren Autohäuser vom Hagel stark betroffen. Beim Autohaus Weber in Hollabrunn wurden 40 eigene Fahrzeuge und rund 100 Kundenfahrzeuge beschädigt. „Wir können noch nicht sagen, ob der Schaden von der Versicherung gedeckt ist“, informiert Kundendienstbetreuer Gerald Vigne.

Bevorzugt wurden Fahrzeuge mit Großschäden behandelt, bei denen unter anderem die Scheiben ausgetauscht wurden. Mittlerweile sei mit dem Dellendrücken begonnen worden.