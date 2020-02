Die Gemeinderatswahl ist geschlagen. Jetzt geht es darum, wer die Mandate besetzen wird. Wie berichtet stand das bei ÖVP und den Grünen bereits fest.

Bei der Liste Scharinger entschieden die Vorzugsstimmen darüber, welche Mandatare in Zukunft die Anliegen der Wähler vertreten sollen. Spitzenreiter ist Namensgeber Scharinger mit 270 Vorzugsstimmen. „Unsere Reihung ist viel gerechter und demokratischer als das Punktesystem der Gemeinde“, betont das Polit-Urgestein, dass hier die einzelnen Vorzugsstimmen ausgewertet wurden.

„Aufgrund meines völligen Versagens bei den Vorzugsstimmen werde ich mein Mandat nicht annehmen“, vermeldet indes Sascha Bauer. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist im parteiinternen Ranking hinter den Breitenwaida-Kandidaten Andreas Fischer und Peter Tauschitz auf Platz vier und hat somit Anspruch auf ein Mandat, aber: Es waren knapp 100 Menschen weniger als 2015, die seinen Namen auf den Stimmzettel geschrieben haben. Hätte Bauer seine Stimmen gehalten, hätte die Liste Scharinger ein sechstes Mandat erhalten und die Bürgerliste wäre zweitstärkste Kraft in der Gemeinde geworden. „Ich bin ein leistungsorientierter Mensch. Wenn die Leistung nicht passt, dann muss es Konsequenzen geben“, erklärt der Unternehmer seine Entscheidung. Bauers Mandat im Gemeinderat wird Bernhard Wagner übernehmen.

Babinsky hält an acht Stadträten fest

NOEN Stadtchef Alfred Babinsky (ÖVP) wird Gespräche mit allen Fraktionen führen.

ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky hat den 27. Februar für die konstituierende Sitzung des Gemeinderats im Auge. Fix ist dieser aber noch nicht. Zum einen will er die Einspruchsfrist (10. Februar) abwarten, zum anderen will er mit allen Fraktionen Gespräche führen. Dabei wird es um die Anzahl und Ressort-Verteilung der künftigen Stadträte gehen. Der Wunsch des Stadtchefs: „Die Anzahl bleibt unverändert, wir werden einen weniger haben.“ Konkret bedeutet das, die ÖVP werde fünf statt bisher sechs Stadträte stellen. Jeweils ein Stadtrat geht an die Grünen, die Liste Scharinger und an die SPÖ.

„Ich kann mit allem leben, außer mit einem System, das die ÖVP bevorzugt behandelt“, ist Wolfgang Scharinger erfreut, dass es weiterhin acht Stadträte geben soll. Neun hätte er nämlich nicht gutheißen können, weil: „Der würde der ÖVP zustehen.“ Dass die Aufgaben vielleicht mehr werden könnten, stört den Stadtrat nicht. „Ich hätte gern‘ ein neues Ressort“, verrät er der NÖN. Welches das sei, will er aber mit Babinsky persönlich besprechen.

Wer bei den Grünen den Stadtratssitz übernehmen wird, komme aufs Ressort an, sagt Georg Ecker auf NÖN-Nachfrage. Es sei kein Geheimnis, dass sich die Öko-Partei gern um alles kümmern würde, was mit Umwelt, Natur und Klimaschutz zu tun habe. „Mit dem Wahlergebnis haben wir gezeigt, dass das Thema wirklich brennend ist“, fühlt sich der Landtagsabgeordnete bestätigt.

Bei der SPÖ steht ebenfalls noch kein Stadtrats-Kandidat fest, wie Spitzenkandidat Friedrich Dechant wissen lässt. „Die Fraktion tagt am Sonntag“, sagt der Stadtparteiobmann. „Soziales und Freizeitbetriebe“ seien aber die Ressorts, in denen sich die Hollabrunner Roten gern verwirklichen würden.