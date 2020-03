„Wann kommt eigentlich die Rettung?“, fragt sich ein besorgter Hollabrunner nach einem Unfall in Hollabrunn. Ein Fußgänger sei an der Ecke Brunnthalgasse/Rapfstraße gegen 22.15 Uhr gestürzt. Davon trug er ein Platzwunde am Hinterkopf davon. Der Notruf wurde abgesetzt. Unter den Ersthelfern war ein Zivildiener, der die Wunde versorgte.

Um 22.24 Uhr habe man erneut bei der Rettung angerufen. Da die Rotkreuz-Stelle Hollabrunn weniger als 1,5 Kilometer entfernt ist, habe man rasche Hilfe erwartet, schildert der Zeuge. Doch man sei um etwas Geduld gebeten worden, es dauere noch. Um 22.35 Uhr sei schließlich ein Rettungswagen aus Haugsdorf gekommen, der den Gestürzten in ein Krankenhaus brachte. „20 Minuten warten bei nicht angenehmen Abendtemperaturen“, haderte der Zeuge.

Die NÖN fragte beim Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer nach. „Unser Einsatzfahrzeug war mit einem Patiententransport unterwegs. Daher hat die Leitstelle das nächste freie und geeignete Einsatzfahrzeug entsandt“, erläutert Günther Wiehart. In den Abendstunden seien die Bezirksstelle Hollabrunn, die Ortsstelle Haugsdorf, aber auch die Dienststelle Ziersdorf sowie die Bezirksstelle Großweikersdorf mit Fahrzeugen besetzt. Da die Fahrzeugwahl ausschließlich bei der Leitstelle, dem Notruf NÖ liege, könne es zu Verzögerungen kommen.