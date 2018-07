Der Verein „Sonnendach – Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn“ hat ein neues Gesicht: Die Rechtsanwältin Nicole Feucht wurde zur neuen Obfrau gewählt, nachdem sich Harald Perko mit Ende Juni aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Funktion zurückgezogen hatte.

„Ich bin Sachwalterin einer Klientin und habe das Sonnendach so kennengerlernt“, berichtet die 35-Jährige im Gespräch mit der NÖN. „Ich hab‘ mich gefreut, als man an mich herangetreten ist. Ich wollte aber zuerst ein Gespräch mit dem Vorstand, damit ich weiß, was da auf mich zukommt“, ist es die erste derartige Aufgabe, die Feucht übernimmt.

Im Gespräch sei ihr rasch klar geworden, dass sie dieses Neuland betreten möchte. „Es ist wohl eine Berufskrankheit. Mir war wichtig, abzustecken, ob das eine Organisation ist, die funktioniert.“ Sie konnte diese Frage mit Ja beantworten: „Die sind alle mit so viel Herz dabei!“

„Gerade jetzt, wo immer mehr soziale Kälte herrscht, ist es wichtig, sich sozial zu engagieren.“Nicole Feucht, neue Obfrau des Vereins Sonnendach

Feucht ist nun die dritte Führungskraft, seit Thomas Lehner im April 2015 aus „privaten und persönlichen Gründen“ das Sonnendach als Obmann verlassen hat. Ihm folgte der Gaindorfer Walter Kugler nach, der im Jänner 2017 seine Funktion wieder zurücklegte. Er habe den zeitlichen Aufwand des Amtes unterschätzt, sagte er damals auf NÖN-Nachfrage. Mit Harald Perko, dem ehemaligen Graberner Gemeindearzt, sollte das Sonnendach im März 2017 ein neues Gesicht bekommen.

„Ich sehe das als längerfristige Aufgabe“, will die neue Obfrau länger im Amt bleiben als ihre Vorgänger. Die Wienerin, die aus dem Waldviertel stammt, will auf jeden Fall präsent sein, den Verein nach außen vertreten. Vor allem bei Veranstaltungen, bei denen Spenden fürs Sonnendach gesammelt werden. „Das sehe ich als meine Aufgabe als Obfrau.“

Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber darauf ist die Rechtsanwältin vorbereitet: „Ich habe mich natürlich mit meinem Mann abgesprochen – wir haben ja ein kleines Kind –, ob noch zeitliche Kapazitäten frei sind.“ Doch beide hätten eine soziale Ader, darum habe sie die Funktion an der Spitze des Vereins übernommen. „Gerade jetzt, wo immer mehr soziale Kälte herrscht, ist es wichtig, sich sozial zu engagieren“, will Feucht auch andere motivieren, sich – in welcher Form auch immer – einzubringen.

Jetzt sei es einmal wichtig, in die Funktion hineinzuwachsen. „Die Behördenwege sind erledigt, jetzt kommt das Praktische“, freut sich die Anwältin auf ihre neue Aufgabe.