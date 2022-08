Neue KLAR!-Managerin: So stemmen wir den Klimawandel

Werbung

Hollabrunn hat eine neue KLAR!-Managerin: Magdalena Geinzer. „KLAR!“ steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Diese unterstützt Gemeinden, die sich vorausschauend den Veränderungen durch den Klimawandel stellen.

Zehn Maßnahmen innerhalb der nächsten zwei Jahre – mit Option zur Verlängerung – soll Geinzer, die mit ihrer Familie in Groß lebt, umsetzen. Was ihr da genau vorschwebt, wird Interessierten am 15. September in Hollabrunn und am 29. September in Göllersdorf präsentiert. Ihr sei vor allem der Austausch mit Gemeinden und Bürgern wichtig, was in der Region gebraucht wird.

Was die Menschen in der KLAR!-Region, die aus Hollabrunn und Göllersdorf besteht, beschäftigt, sei deutlich wahrzunehmen: die immer extremer vorherrschende Trockenheit. „Gerade in so trockenen Regionen wie Hollabrunn und Göllersdorf ist es wichtig, klimafitte Gärten zu haben“, nennt Geinzer ein Beispiel. „Aufgrund zahlreicher Regulierungen und Trockenlegungen führt der Göllersbach wenig Wasser, kann sich nicht ausbreiten und tritt bei Starkregen immer wieder über die Ufer“, kennt die junge Mutter die Gegebenheiten.

Was ebenfalls auffällt: Besonders im städtischen Bereich leiden die Menschen zunehmend unter der Hitze. „Die Stadtbäume und Grünanlagen verzeichnen Schäden durch die Trockenheit“, weiß die KLAR!-Managerin. Darum sei es jetzt an der Zeit, Maßnahmen zu entwickeln, um eine lebenswerte Region zu erhalten.

6.000 Liter pro Gießgang für Hollabrunns Bäume

In Hollabrunn werden derzeit etwa 80 Bäume pro Woche gegossen. „Bei einem Gießgang werden in Summe etwa 6.000 Liter Wasser zu den einzelnen Bäumen gebracht“, sagt Geinzer. Die Bäume in der Stadt werden mindestens einmal pro Woche gegossen. Außerdem werden Gießsäcke an den Bäumen verwendet, die ein Volumen von 75 Liter Wasser aufnehmen können, und in einem Zeitraum von etwa 24 Stunden langsam in die Baumscheibe das Wasser abgeben. Das Wasser wird aus einem Brunnen entnommen, um wertvolles Trinkwasser einzusparen.

Renaturierung und die Ausweitung von Bächen sind ebenso wichtig wie Grünstreifen und Bodenschutzanlagen, um Wasser zu halten, aber auch Erosionen durch Starkregen und Wind zu verhindern.

Die KLAR!-Managerin ist jeden Mittwoch von 8.30 bis 14 Uhr im HoMaG-Büro in der Fußgängerzone anzutreffen. „Ich freue mich, wenn jemand zum Austausch oder zum Mithelfen vorbeikommen möchte“, betont sie.

