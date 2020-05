Am Samstag, 30. Mai, wird in der Bahnstraße das „Café Happy“ eröffnen. Es übernimmt den Standort der Konditorei Naderer, deren Schließung in der Stadt für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte. Neo-Pächter Christian Wolf hat bereits im Sportcafé und im Tennisstüberl in Hollabrunn gearbeitet und erfüllt sich mit dem eigenen Café einen Traum.

„Im April habe ich von einem Freund erfahren, dass Herr Naderer die Konditorei schließen wird, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen“, erzählt der Unternehmer. Wolfs Partnerin Eva Radova ist gewerberechtliche Chefin des Cafés. Sie hat bereits in der Excalibur City und im Espresso Rammel gearbeitet.

Das Café werde den Hausbrauch der Konditorei Naderer weiterführen, hat Mitarbeiter und Lieferanten wie den Stockerauer Eissalon Rötzer übernommen. Hinter dem Namen des Cafés steckt eine besondere Geschichte: In der Planungsphase ist Wolfs 16 Jahre alter Malteser „Happy“ gestorben. Ein Freund hatte die Idee, das Café nach diesem zu benennen. „Wenn man diese Geschichte kennt, kann man auch das Hundegesicht im Logo erkennen“, erklärt Wolf, der das Logo selbst entworfen hat.

Übrigens: Das neue Café hätte noch drei Praktikumsplätze für HLW- und HLT-Schüler zu vergeben.

Ebenfalls neu: Noodle King und türkisches Restaurant

Wolf ist aber nicht der einzige „Neuling“ im Stadtzentrum: Am 19. Mai wurde der neue Standort der Franchise-Kette „Noodle King“ am Hauptplatz eröffnet. Zwei Jahre lang wurde das Gebäude renoviert. „Natürlich hat auch Corona die Eröffnung nach hinten verschoben“, erklärt Mitarbeiterin Frau Chen. Die Angestellten pendeln von Wien nach Hollabrunn. „Es ist schön hier, alle wirken sehr nett und freundlich“, sagt Chen nach ihren ersten Arbeitstagen in Hollabrunn, „ich habe das Gefühl, dass sich hier alle untereinander kennen.“

Belinda Krottendorfer Viele Hollabrunner probierten bereits das Essen von Herrn Li, Herrn Zhou, Herrn Lin und Frau Chen (v.l.).

Spätestens Mitte Juni wird in der Bahnstraße das dritte Lokal von Efendi Toluay eröffnen. Nach den Kebab-Geschäften am Hauptplatz und im Fachmarktzentrum wird es ein türkisches Restaurant und Café sein. Dieses wird unter anderem ein warmes Buffet, Mehlspeisen, Suppen und Frühstück anbieten. Die Idee dazu habe Toluay schon lange gehabt, er suchte dafür einen guten Koch. „Als das Waffles-Lokal zugesperrt hat, hat mich sein Besitzer gefragt, ob ich es haben möchte“, erklärt der erfolgreiche Unternehmer.

Belinda Krottendorfer Efendi Toluay wird seinen Gästeneine beeindruckende Dekoration präsentieren.

Bereits im Jänner wurde mit den Umbauten begonnen, die Coronakrise habe die Fertigstellung verzögert. Die Eröffnungsfeier werde möglicherweise im Herbst nachgeholt. Das „Restaurant und Café Familie Toluay“, so der vollständige Name, ist noch auf der Suche nach zwei Kellnern.